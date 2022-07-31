歐盟放鬆制裁俄羅斯石油的力度

歐洲多國政府由於高度憂慮能源短缺及通膨升高，已經將禁止俄羅斯 進入倫敦勞氏海事保險 市場的計畫延後，並允許俄羅斯進行一些國際性的運油業務，顯示歐盟正在放鬆制裁俄油的油門。

兩個月前歐盟宣布禁止保險業者對載運俄油的船隻提供保險服務，並期待英國 政府也一致行動，但英國迄未採取類似行動。英國是否參與，是這項禁令是否有效的關鍵，因為倫敦是全球海事保險業務的中心；一旦歐、英聯手，將對俄油出口造成重大打擊。

但美國官員表示擔心立即實施保險禁令，將使每日數百萬桶的俄羅斯原油及石油產品無法流入市場，從而帶動油價飆漲。

歐、英官員5月時表示願意合作，但7月英國國會通週的最新制裁法案中，只禁止保險業者對運往英國的俄油提供海事保險，但並未禁止對運往其他國家的俄油提供保險，而且這項法律要到今年12月31日之後才生效。

勞氏市場協會董事戴維森，目前英國的禁令並不會影響俄油的全球運油業務。

英國財政部表示，仍將研擬最佳的行動路線，隨時準備對俄羅斯進行進一步的制裁行動，並與盟國合作，以確保各項制裁能對俄羅斯經濟造成最大的衝擊。

歐盟從6月4日起實施保險禁令，禁止內部保險業者對載運俄油的油輪簽訂任何新保單，目前仍然有效，到今年12月5日為止，屆時所有保險業務都將被禁止。

另外歐盟於7月底時也修改了一些與俄羅斯國營企業進行交易的限制，包括俄羅斯石油公司，使俄油能夠銷往歐盟以外地區，並強調這是考慮到全球能源安全。

歐盟執委會發言人表示，歐洲企業若是購買原油或石油產品銷往第三國，「如果這些交易極度必要」，則歐洲企業將不再被禁止付款給俄羅斯國營石油公司。