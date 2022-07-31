傳華為Mate50系列延至9月亮相 這3款機型肯定登場

中國知名數位博主「@廠長是關同學」近日發微博稱，華為Mate50系列確認 9 月發表。（取材自中關村在線）

除了蘋果新機iPhone14外，近期網上關於華為 Mate 50系列旗艦爆料也越來越多。中國知名數位博主「@廠長是關同學」近日發微博稱，華為Mate50系列確認 9 月發表，至少提供有Mate 50標準版、Mate 50 Pro和Mate 50 RS三款。

該博主進一步表示，上述三款機型百分百確認登場，進入8月後，華為將開始針對Mate50系列做籌備工作了，大概8月底左右發貨到通路，9月初開始預熱。從此次爆料的措辭來看，真實性似乎比之前要高一些。

據此前曝光的消息，全新的華為Mate50系列旗艦將採用雙曲面瀏海螢幕，可實現包括主動人臉識別 解鎖在內的多種功能。機身背部，該機將採用標誌性的圓環造型相機模組，內含四顆攝影 鏡頭，其中包括一枚潛望式長焦鏡頭，上方是一個感嘆號造型的閃光燈。

值得注意的是，該機的相機模組中央出現了本月初華為剛剛發佈的全新品牌——華為影像XMAGE的標識。配置上，該機將有望搭載驍龍8+旗艦平台，依舊為4G版本，不過除不支持5G外，其他性能參數上區別不大。

系統端是最新的鴻蒙3.0系統，不過，即便鴻蒙3.0此前已經發佈，也會保留一些新的東西給Mate50系列發佈。該博主稱，如果你不嫌棄它是 4G 機型，那麼它方方面面依然還是頂尖旗艦水準。