日本疫情網購熱潮快速熄火 疫後經濟成長該何去何從？

隨著疫情限制措施鬆綁，日本網購熱潮已快速熄火，實體商店銷售逐漸恢復。 （路透）

新冠疫情 期間的居家避疫措施，扶助日本電商 蓬勃發展，市場規模自2019年來成長逾20%，但這波消費熱潮正快速降溫，也讓線上零售產業成為經濟成長新動力的希望破滅。

日經新聞報導，據分析公司Nowcast與信用卡公司JCB以日本信用卡消費資料彙整的指數，日本電商市場在2019年至2021年間約成長20%。

擁有65萬名用戶的農產直銷平台「Tabe Choku」商品交易總額在2019至2021年間躍增約130倍；連鎖超市永旺（Aeon）至今年2月止的年度線上銷售額為750億日圓（5.5億美元），比兩年前成長80%。

然而，日本線上購物熱潮已出現衰減跡象。Nowcast的電商消費指數一路迅速爬升至2021年初，隨後持平，今年5、6月更已連跌兩個月。一名電商公司主管說，疫情帶動的電商需求已告一段落。

重新帶動電商成長的關鍵在於與實體商店的結合。自防疫限制措施鬆綁後，日本實體商店銷售已恢復成長。

電商顧問公司Itsumo副社長望月智之表示，實體商店的重要性將與日俱增。西服製造商Fabric Tokyo正增加專門展示產品的門市數量，以回應顧客想先看過實品再下訂的需求。該公司發現，若結合電商和實體服務，買家消費金額將比在網上訂購時增加一倍。

成衣製造商Onward控股的新服務讓顧客可在下訂前先到實體門市試穿在線上看到的服飾。該公司主管表示，實施這項服務的門市，銷售狀況已恢復到疫情前的水準。

日本電商的成長的瓶頸是物流人力的短缺。日本宅配公司在會計年度2020年處理48億件包裹，創歷來最高紀錄，且預計將在2040年代達到100億件。若物流人力短缺問題加劇，電商產業將無法維持成長。

日本亞馬遜等公司已透過與中小物流公司合作，建立自己的物流網，西武和樂天集團也已開始測試使用自動駕駛機器人配送生鮮食品和便當。創新和基礎建設將是日本在後疫情時代讓電商成為經濟成長動力的關鍵。