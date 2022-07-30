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庫克：審慎管控蘋果支出

編譯劉忠勇／綜合報導

蘋果公司（Apple）公布上季財報略優於華爾街預期，反映在通膨高漲、節縮開支的環境下，消費者對iPhone買氣絲毫不減。執行長庫克指出，確實看到一些地方出現疲軟，但蘋果將「慎重」做出支出決定，但他仍看好本季營收持續成長。

蘋果財報顯示出五大亮點，首先是iPhone對通膨免疫。儘管總經環境不利，iPhone需求卻不受影響。蘋果營收的最大主力iPhone上季銷售額增長2.8%，達到蘋果歷來6月為止季度最高的406.7億美元。蘋果財務長梅斯特里接受路透訪問時也證實，iPhone需求未見減退。執行長庫克也說，「在蘋果的數據中，沒有明顯的證據表明iPhone的銷售額受到總經經濟因素的影響。」

另外，未來幾個月營收仍會增長，庫克表示，有諸多阻力影響蘋果表現，但仍看好未來幾個月業績會繼續成長。庫克受訪時說，「看到一些地方出現疲軟，但總體而言，我們預料與上季表現相比，9月一季較去年同期營收將加速成長」。

先前市場擔心的零組件缺貨對營收影響減少，梅斯特里表示，零組件缺貨影響Mac和iPad銷售，不過相關影響已經減輕。他4月曾在法說會預警供應鏈限制將對6月為止一季營收造成40億~80億美元的衝擊，不過實際的影響在40億美元以下。梅斯特里表示，本季相關影響會繼續減小。

此外，庫克接受彭博訪問時表示，面對經濟放緩，蘋果將「慎重」做出支出決定，等於間接證實彭博日前有關蘋果正放緩支出和徵人的報導。庫克表示，蘋果還是持續留意併購的機會，但不會只為增加營收而併購。

大中華區業績比預期好也是亮點，蘋果上季在大中華區的營收為146億美元，較上年同期下降1%，但分析師原本預料會下降近7%。庫克表示，蘋果看到大中華市場在6月供應和需求都有「明顯改善」。

蘋果 營收 庫克

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