美物價躍增 通膨壓力未減

美國聯準會（Fed）關注的通膨指數年增率仍盤旋在近40年高檔。（路透）

美國聯準會（Fed）關注的通膨指數 年增率仍盤旋在近40年高檔，且第2季聘僱成本年增幅更創新高紀錄，顯示物價壓力仍大，即使Fed已快馬加鞭升息打通膨，短期內仍不太可能減輕。

美國勞工部 29日公布，整體PCE物價指數年增6.8%，增幅大於前二月的6.3%；核心個人消費支出（PCE）物價指數躍增0.6%，使年增率達到4.8%。FactSet訪調經濟學家原先預估月增0.5%、年增幅為4.8%。對照下，5月核心PCE物價指數年增率趨緩至4.7%，激起核心通膨不久可望減退的希望。

有別於消費者物價指數（CPI），PCE物價指數也把消費者因應物價上漲的行為改變（例如改買較便宜的替代品）納入考量，被Fed視為更能反映通膨趨勢。核心PCE剔除波動較大的食物與能源價格，是Fed評估政策決定的重要參考指標，因為若核心PCE指數也居高不下，通膨可能有根深柢固之虞。

6月個人支出增加1.1%或1,811億美元，經通膨調整後，個人支出增加0.1%，比5月的縮減0.3%改善。個人所得增0.6%。

同日，勞工部公布，第2季聘僱成本指數（ECI）經季節因素調整後季增1.3%，比第1季的1.4%（2001年來最大增幅）稍稍趨緩，但仍高於彭博訪調經濟學家平均預估的1.2%，且一連四季增幅在1%（含）以上，是2000年代初期以來最長一段時期。這顯示工資上漲壓力仍揮之不去。

第2季美國企業和政府聘僱成本較去年同期增加5.1%，大幅超越第1季的4.5%，更寫下史上最大年增幅紀錄。此數未經季節因素調整。

薪酬成長持續加速，可能進一步助長通膨。企業通常會藉由調漲價格，把工資上漲成本轉嫁給消費者。

儘管工資升幅跟不上物價漲幅，工資上漲對勞工是好事，卻令Fed憂慮，可能不得不繼續積極收緊政策抑制通膨，這可能升高經濟陷入衰退的風險。

關於通膨，特斯拉 執行長馬斯克也有最新看法，他28日推文說：「通膨也許出現開始下滑的趨勢。有愈來愈多特斯拉的原物料開始降價，而非漲價，這個看法僅供參考（fwiw）。」