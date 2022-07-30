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全球股債市 下半年吹反攻號

編譯林奇賢／綜合報導
升息預期降溫，上半年遭血洗的全球股市，下半年首月吹起反攻號角。（路透）
升息預期降溫，上半年遭血洗的全球股市，下半年首月吹起反攻號角。（路透）

升息預期降溫的帶動下，上半年遭血洗的全球股市，在下半年首月吹起反攻號角，且漲幅可望創下2020年底以來最大。債券價格在這段期間也大幅反彈，比特幣和乙太幣兩大加密幣更掀起一波急攻的漲勢。

涵蓋已開發和新興市場的富時全球指數7月上漲5.8%，邁向2020年底以來最大月線漲幅，和今年前六個月跌逾20%的表現截然不同，主要是因經濟衰退疑慮加深，反而可能讓聯準會（Fed）放慢升息步調，進而提振各類風險資產。

此外，美國科技巨頭本周陸續公布的財報都展現韌性，顯示這些科技股可望抵禦經濟逆風，也提振了投資人的信心。

彭博彙編的指標另指出，全球債券價格在7月攀升1.8%，有望創下2020年11月以來最大漲幅，也反映債市轉而聚焦經濟陷入衰退的可能性，而不再是通膨。而Fed主席鮑爾暗示，可能會依經濟數據來減緩緊縮步調，也有助債券價格反彈。

美國經濟數據顯露疲態，使市場降低Fed持續大幅升息的預期，在數據顯示美國經濟連2季陷入萎縮後，更強化了這個觀點。利率期貨市場29日報價顯示，市場預測Fed將在明年2月前，把聯邦資金利率調高至這波升息周期的高峰3.25%，低於6月中預測的3.9%。

因此投資人預測，投機性資產將處於更有利的流動性環境，激勵比特幣7月以來上漲26%，乙太幣更飆漲65%，可望寫下2021年來最大漲幅。

不過，巴克萊銀行策略師警告，全球股、債市的強勁表現「可能跌落凡間」，因俄烏戰爭導致通膨居高不下，「經濟急劇放緩和能源價格高昂，仍對基本面的前景籠罩陰影」。

升息 債券 投資

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