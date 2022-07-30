庫存壓力大 貨櫃運價指數連7跌

全球面臨通膨、央行 升息的壓力，勢必造成消費力道減緩，據29日出爐最新一期SCFI貨櫃運價指數 跌幅擴大，指數下跌108.92點至3887.85點，跌幅2.73%，連續七周下滑。

最新一期運價各主要航線除遠東到地中海、歐洲跌幅分別為3.7%及2.7%成為拖累SCFI走跌主要原因，美西及美東跌幅都在1%內。

台灣知名的物流業者表示，美中經濟走疲，通路商的庫存壓力升高，全球海運市場6月開始風雲變色，全球的貨量需求跟著受到波及，全球貨櫃輪市場近期觀望氣氛濃厚，投資 人都殷切期盼大陸解封出貨、海運旺季來臨沒兌現，造成7月旺季運價出現盤跌走勢。

根據統計，7月SCFI指數跌幅達7.5%、美西線近一個月的跌幅也達8.7%，美東線跌幅相對較小為3.4%，歐洲跌幅5.5%、地中海月跌幅6.9%。最新一周遠東到美西每FEU（40呎櫃）6,694美元，較前一周下跌28美元，跌幅0.42%；遠東到美東每FEU（40呎櫃）達到9,348美元，較前一周下跌93美元，跌幅0.99%。

遠東到歐洲、地中海運價是重災區，歐洲每TEU（20呎櫃）5416美元，較前一周跌154美元，跌幅2.76%；遠東到地中海運價跌破6000美元關卡，每TEU（20呎櫃）為5971美元，較前一周跌230美元，跌幅3.71%。

航運業者分析，市場供給跟需求都還在變化中，運價還是在高檔水準，回檔修正也在高獲利的範圍內，對於下半年展望還是審慎樂觀。