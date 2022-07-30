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PC買氣弱 英特爾Q2意外虧損

編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導

英特爾（Intel）業績遠不如預期，上季意外出現虧損，還調降全年業績展望，反映個人電腦（PC）買氣衰減，產品出貨也延遲。英特爾29日早盤股價應聲崩跌逾10%。

英特爾在美股28日盤後表示，第2季營收下降22%至153億美元，遠不如市場原估的180億美元，創下逾十年來最大衰減，淨損4.54億美元，而上年同期淨利57.5億美元。

英特爾執行長基辛格表示 ，資料中心新晶片推出延遲，供應鏈持續狀況加劇PC疲弱之勢。他在法說會中解釋，業績不如預期主要是受到經濟的拖累，而未能按進度推出更好產品也有影響。但他仍強調：「我十年來未見如此水準的庫存，我深信這已是底部。」

上季PC晶片事業營收下降25%至77億美元，資料中心用晶片營收下降16%，至46億美元，預測本季整體營收在150億到160億美元左右，不如華爾街預估180億美元以上。

全年營收料在650億美元至680億美元之間，不如原估的760億美元。

英特爾預估今年PC出貨量將下滑10%，廣達、仁寶、緯創與英業達等筆電代工廠對PC業績謹慎看待，但因包括亞馬遜、微軟與Google等雲端服務供應商（CSP）看好下半年業績，代工廠對伺服器下半年出貨量持續看旺，對代工廠是一好一壞。

廣達表示，伺服器迎接傳統旺季，下半年優於上半年，全年兩位數成長目標不變。但筆電因訂單遞延，加上第2季基期較低，第3季筆電出貨量仍有機會比第2季明顯成長，營收也會因為高單價產品佔比提升而走揚，但第4季還要觀察。

營收 晶片 雲端

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