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亞馬遜Q3股價衝

編譯黃淑玲、林奕榮／綜合報導

電商巨擘亞馬遜（Amazon）上季連續第二季出現淨損，但營收優於預期，且預測本季銷售強勁，股價在紐約29日早盤大漲逾10%。

新冠疫情帶來的電子商務空前榮景正在消退，通膨高漲也正抑制消費者的購買力，讓投資人對亞馬遜的前景產生疑慮。

不過，亞馬遜最新財報展現營運韌性，財測樂觀，且雲端事業Amazon Web Services（AWS）維持強勁成長，緩解投資人疑慮，推升股價上揚。亞馬遜28日公布財報，上季虧損20億美元或每股虧損0.2美元，繼2014年第2、3季以來，再次出現連兩季虧損。不過，亞馬遜上季營收達1,212億美元，年增7.2%，優於市場預期的1,195億美元。

亞馬遜指出，上季虧損的主要原因是該公司投資的電動車事業Rivian估值下滑，帶來39億美元損失。若不計這項投資，上季將出現獲利。

亞馬遜預期本季營業利益將介於損益兩平與35億美元之間，銷售額預計最高可年增17%至1,300億美元。

亞馬遜執行長傑西表示：「儘管通膨持續為燃料、能源和運輸成本帶來壓力，上季我們在管控成本方面已有改善，尤其是物流配送中心的生產力。同時，我們的營收正加速成長。」

亞馬遜 投資 營收

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