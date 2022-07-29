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三星、高通鬆口 看淡智慧手機

財經新聞組／綜合報導
三星、高通不約而同釋出「下半年智慧手機市場疲弱」的訊息，高通更下修全球5G手機出貨量預估，恐比原估數量少逾13%。（本報資料照片）
三星、高通不約而同釋出「下半年智慧手機市場疲弱」的訊息，高通更下修全球5G手機出貨量預估，恐比原估數量少逾13%。（本報資料照片）

全球手機品牌龍頭三星與第二大手機晶片廠高通昨（28）日舉行財報會議，不約而同釋出「下半年智慧手機市場疲弱」的訊息，高通更下修今年全球5G手機出貨量預估，預期將面臨7億支保衛戰，最多恐比原估計數量少逾13%。

三星與高通是全球非蘋手機兩大指標廠，三星在全球智慧手機市占高達21%，居龍頭地位；高通是全球最大IC設計公司，其手機晶片市占約三成，位居第二，僅次聯發科。

此前，市場傳出全球非蘋智慧手機庫存總量已飆高至1億支，三星就占當中半數以上，整體手機市場買氣疲弱，但三星、高通都並未表態，昨天則不約而同鬆口，看淡智慧手機市況，顯示整體市況下行態勢嚴重。

三星公布上季營業利益年增12%、達14.1兆韓元（108億美元），略高於分析師預估的14兆韓元；營收成長21%至77.2兆韓元，但坦言行動事業獲利下滑，反映地緣政治議題、通膨疑慮和較高的零組件與物流成本帶來衝擊。

考量全球經濟展望不確定性增加，三星預期，下半年智慧手機等行動裝置需求持平或僅小幅成長。

三星行動體驗事業副總裁金勝古（SungKoo Kim）表示，這是因為「持續性的地緣政治動盪與經濟不確定性」。

三星對智慧手機需求的看法，與研調公司近來預測一致。研調機構顧能（Gartner）的最新報告指出，全球半導體業歷來最繁盛的周期即將終止，主因智慧手機和銷售疲軟，「我們已見到半導體終端市場減弱情形，尤其是與消費支出有關的市場。」

高通上季財報略優於市場預期，在截至6月26日止的年度第3季，營收較一年前成長36%、達109.4億美元。不過，高通同樣看淡智慧手機市況，本季獲利展望欠佳。

高通預計，受經濟疲軟和智慧手機銷售放緩的衝擊，本季剔除部分項目的每股盈餘在3至3.3美元間。分析師平均預期3.26美元。

高通表示，受下半年全球經濟動盪和消費者買氣低迷影響，調降今年全球5G手機出貨量預估，由原預期的高於7.5億支，調降為6.5億到7億支，低於稍早預測的超過7.5億支，降幅最高達13.3%。

即便整體手機市況遭逢逆風，高通與三星仍延續並擴展廣泛的策略合作，兩家公司昨天宣布，同意將先前簽訂的專利授權協議延長七年直至2030年，未來高通推出的驍龍處理器平台將持續驅動三星的Galaxy裝置。

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