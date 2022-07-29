星國央行出招 防堵漂綠基金

呼應世界各國採取行動降低基金業者「漂綠」風險的大勢所趨，新加坡央行發布新的資訊揭露與報告指導原則。（歐新社）

呼應世界各國採取行動降低基金業者「漂綠」風險的大勢所趨，新加坡央行 發布新的資訊揭露與報告指導原則，要求自稱奉行環境、社會、公司治理（ESG）原則的零售基金提供詳細資訊，闡述其投資 策略如何與自我標榜的ESG名稱相符。

新加坡金融管理局（MAS，央行）在28日公布的年度永續報告中表示，對散戶投資人發售的ESG基金必須提供相關細節，包括投資策略、這種策略涉及的風險和限制，以及挑選投資標的所用的標準和衡量方式。此外，這些資訊揭露必須收入基金的公開說明書，投資人每年都將收到基金達成ESG目標進展如何的更新訊息。

這套新措施將從明年1月起生效。

全球流入ESG基金的投資金額急遽增加，但主管當局提醒投資大眾提防「漂綠」的風險——有些基金高舉ESG旗幟，宣稱投資對環境有益，卻有誤導投資大眾之嫌，或者揭露的ESG資料既不可靠也無可比較。

新加坡央行也宣布，明年起，將調整MAS的股票和公司債投資組合，投資重心轉向碳密集度較低、與低碳轉型潮流更一致的公司，同時也將逐步剔除燃料媒與油砂開採占營收比重超過10%的公司。

MAS局長孟文能（Ravi Menon）在記者會上說：「隨著這世界轉向使用更乾淨或可再生的能源，這些公司面臨很高的轉型風險，長期展望卻有限。剔除他們，可把MAS投資組合對資產擱淺風險最大公司的曝險降到最低。」採取這些行動後，估計到2030年，MAS股票投資組合的加權平均碳密度可望比2018年（基準年）減少多達50%。