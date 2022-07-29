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食品價格走跌 仍居歷史高檔

編譯王巧文／綜合報導

在糧食通膨飆升持續衝擊全球經濟之際，最新數據顯示，從酪梨、咖啡到食用油等一些食品價格開始下跌，但價位仍處於歷史高檔。

財經媒體CNBC報導，根據農業商品資料集團Tridge，印度6月葵花油和棕櫚油價格分別較5月底下滑7％和12％，孟加拉同期棕櫚油價格暴跌將近25％；越南7月的咖啡批發價較2月俄烏戰爭爆發時跌約5％。Tridge表示，在地球另一端，墨西哥、秘魯和哥倫比亞等酪梨生產大國，酪梨價格也在回落。墨西哥7月酪梨批發價較6月下滑27％，哥倫比亞同期酪梨價格跌近40％。

Tridge發言人納姆說，當前有多種因素影響市場，全球經濟衰退的恐懼正抑制需求前景，食品價格漲到太高，也導致消費者減少支出或尋找替代品。

但他也表示，消費者調整支出，不代表食品通膨已完全被抑制，「供應鏈中斷仍在影響市場，推動許多產品價格上揚。食品價格似乎不太可能突然進入下跌期，但通膨猛升的可能性下滑」。隨著俄羅斯與烏克蘭達成恢復黑海穀物出口協議，全球糧食通膨壓力可望緩解。

不過，野村經濟學家瓦爾瑪本月表示，亞太地區通常對全球食品通膨趨勢的反應較慢，因此食品價格還未觸頂。

野村估計，在新加坡、南韓、菲律賓及印度等亞洲國家，食品價格可能在下半年攀頂。

墨西哥 油價 咖啡

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