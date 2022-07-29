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福特Q2獲利暴增兩倍

編譯陳律安／綜合報導
福特汽車上季稅前獲利為37億美元或每股盈餘68美分，比去年同期暴增逾兩倍。（美聯社）
福特汽車上季稅前獲利為37億美元或每股盈餘68美分，比去年同期暴增逾兩倍。（美聯社）

美國福特汽車第2季獲利優於市場預期，主因銷售成長且車價已調漲；德國福斯汽車同日公布財報優於預期，並看好需求強勁和供應鏈問題緩解，將讓下半年的業績回升。

福特汽車27日公布，上季稅前獲利為37億美元或每股盈餘68美分，比去年同期暴增逾兩倍，也超越市場預期的每股45美分。

上季營收則比一年前躍增50%至402億美元，主因是車輛貨源增加，且消費者在庫存仍受限之際，願意支付更高的車價。

強勁財報激勵福特28日早盤股價上漲約3%，今年來福特股價累計下跌38%。

福特執行長法利今年持續整頓事業，目標是帶領這家百年車廠為轉型電動車做好準備。

華爾街日報上周報導，福特準備在未來數周宣布裁減逾4,000名白領員工，作為朝電動車轉型的一環。

法利27日表示，公司的人力有待精簡，也有打算削減內燃機引擎部門的成本。福特已調整事業結構，成立一個專門負責傳統內燃機引擎事業的部門，另外，還有聚焦於研發電動車和軟體的部門。

法利希望把年度結構成本刪減約30億美元，以達成2026年前稅前利潤率提高到10%的目標。

福特維持今年的財測，預估稅前獲利為115億美元~125億美元，相較去年成長15%~25%。財務長勞勒則預期，成本漲勢將會在下半年放緩，銷售方面可望保持強勁。

另外，福斯汽車上季調整後營業利益減少28%至47億歐元（48.1億美元），仍優於市場預估的46億歐元。

福斯預期，全年營業利益率可望落在7%~8.5%的區間上緣，原因是車輛線束和晶片等供應鏈問題緩解。

福斯也證實，旗下品牌保時捷今年將掛牌上市的進展順利。

汽車 電動車 供應鏈

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