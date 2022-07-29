我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

法拉利磨技術 慢攻純電跑車

編譯陳律安／綜合報導

義大利超跑品牌Ferrari生產出一些速度最快的跑車，邁向電動車的轉型步調卻相對緩慢，因法拉利仍試圖克服電動馬達性能不如燃油引擎的問題。

法拉利主管已承諾，第一輛法拉利純電動車將在2025年問世。然而，法拉利的產品迄今仍以內燃機為重心，尚未跟進同業提出純電動車藍圖。福斯旗下的Bentley與瑞典坦克Volvo都已計畫2030年前實現產品陣容電動化。

到2026年，法拉利產品陣容將從現行的12款車擴大到至少17款，但起初多數新品仍為燃油車，包括法拉利首款休旅車Purosangue，仍將配置做為金字招牌的12缸引擎，但部分車款提供油電選項。法拉利目前共有四款插電式油電混合車。

法拉利等豪華車廠都面臨零碳排願景構成的挑戰。電動車電池重達數百公斤，影響車輛空氣力學表現和操控；電動馬達也不比大排氣量的內燃機，無法持續提供強大馬力輸出，並帶來悅耳的引擎聲浪。

這些問題須投入龐大資金解決，法拉利正研究理論上可增進電池功率的固態電池，以及氫燃料電池和合成燃料這兩種前景不明的技術。

純電跑車面臨車身重量問題的挑戰，因為需要體積龐大的電池來提供足夠的動力。

以克羅埃西亞超跑製造商Rimac旗下的Nevera為例，車重便高達2200公斤，比燃油跑車重上許多，甚至比福特Transit、賓士Sprinters等廂型車都還要重。

顧問業者AlixPartners常務董事杜斯說，重量太重影響性能、車輛動態及駕駛體驗。除法拉利外，各家車廠也面臨這些挑戰，這類超跑車廠並不急著將產品電動化。例如藍寶堅尼便計畫在2030年前才實現產品陣容電動化。

杜斯說，法拉利在評估電動化選項方面，必須比藍寶堅尼更審慎，因為藍寶堅尼背後有全球第二大汽車集團福斯撐腰。

電動車 超跑 義大利

上一則

前景雖疲軟 蘋果看好Q4財測

下一則

福特Q2獲利暴增兩倍

延伸閱讀

F1前世界冠軍維泰爾宣布賽季後退休 將多陪伴家人

F1前世界冠軍維泰爾宣布賽季後退休 將多陪伴家人
法拉利不急轉型 首款純電車2025才會登場

法拉利不急轉型 首款純電車2025才會登場
蘋果挖角藍寶堅尼設計老將 加大力度開發自駕電動車

蘋果挖角藍寶堅尼設計老將 加大力度開發自駕電動車

影／捷克警方改裝「15萬英鎊法拉利」成超跑警車

影／捷克警方改裝「15萬英鎊法拉利」成超跑警車

熱門新聞

美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
美國著名投資人羅傑斯認為，此生最慘熊市將至。（取材自維基百科）

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

2022-07-27 22:47
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
聯準會主席鮑爾宣布升息0.75個百分點以對抗通膨。(美聯社)

可能放慢升息 那指大漲逾4%

2022-07-27 16:30
高通膨之下，消費者表現出M型化行為。（路透）

美經濟是否邁向衰退？消費者行為M型化

2022-07-27 09:25

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」