顧能：半導體最繁盛周期告終

（路透）

研調機構顧能（Gartner）27日發布最新報告指出，全球半導體業歷來最繁盛的周期即將終止，預期今年全球半導體業營收 年增率僅7.4%，總金額約6,392億美元，增幅比三個月前預測的14%接近腰斬，更遠不及2021年的26%。

顧能並預測，全球半導體市場明年將陷入衰退，主因智慧手機 和個人電腦（PC）銷售疲軟。這意味從台積電、聯電等晶圓代工廠，以及聯發科、聯詠等IC設計業者，都恐難逃景氣修正命運。

顧能方面分析，通膨持續上揚、能源及燃料成本走高，正在擠壓消費者的可支配所得，影響他們對手機和PC等電子產品的支出，是導致半導體景氣由盛轉衰的主要關鍵。

顧能分析師戈登在報告中表示，全球半導體市場正進入疲弱期，且情況會一直持續到2023年，屆時營收非但不會見到成長，反而可能減少2.5%，降至6,231億美元。

他還指出，目前半導體終端市場已見到疲軟跡象，特別是與消費支出相關的領域最為明顯。

顧能預測，全球PC出貨在疫情紅利帶動下，歷經過去連兩年成長，今年預期將萎縮13%，也將拖累PC晶片 營收減少5.4%；至於智慧手機今年仍可見到正成長，但也僅增長3.1%，遠不如2021年的近25%。

戈登指出，今年全球手機出貨量，預期將降至14.6億支。這將導致晶片供過於求，價格也將大幅下跌。

儘管消費性商品使用的晶片需求放緩，但資料中心的半導體需求仍強，顧能預測今年該市場將成長20%，車用半導體需求也會是一大亮點，每輛車須用到的晶片數量將持續增加，預估到2025年時，每輛車的半導體含量將從今年的712美元增加到931美元。

另外，5G設備領域所需晶片的供應依然吃緊，這個市場明年上半的前景應該會優於其他領域。

戈登受訪時表示：「（晶片業）今、明兩年的表現很可能比目前預期的還差，但明年應該是谷底，2024年可望反彈。」

在此同時，歐盟和美國已宣布大規模補助計畫，試圖吸引英特爾等晶片製造商在其境內建廠，以減少對亞洲供應商的依賴。