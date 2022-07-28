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Fed猛升息 迫使亞洲央行跟進

編譯林聰毅／綜合報導

美國聯準會（Fed）宣布最新利率決策。聯準會加速升息、力抗通膨的做法，勢必迫使亞洲央行跟進，加快緊縮步伐的壓力，否則會面臨進一步資金外流及貨幣貶值的風險。

彭博資訊報導，一項對亞太地區（不含中、日）政策利率與其五年平均水平的對比分析顯示，該區脆弱程度較高，而對經通膨調整的利率以及與美國公債殖利率利差的分析，也出現相同的結果。

當然各國市場風險程度不一；由於泰國央行將利率維持在紀錄低點，因此風險最大。南韓和紐西蘭早已開始升息，情況雖然好一些，但也無法倖免。新加坡金融管理局和菲律賓央行日前意外升息，顯示在通膨高於預期的情況下，亞洲央行很容易快速調整。

彭博資訊指出，有三大理由可說明為何亞洲央行面臨更沉重的利率正常化壓力。首先是緩衝縮小，與美國的利差縮窄，將使泰國、印尼和馬來西亞債券市場資金淨流出加劇。澳洲、南韓及紐西蘭等央行升息的反應較快，擁有較寬裕的利率緩衝。

其次是通膨影響，雖然一些亞洲央行正在加大力道遏制通膨，但經最新通膨調整後的政策利率，仍低於五年平均水平，而且該區許多市場經通膨調整後的政策利率仍一直為負值。南韓、澳洲和泰國的通膨率分別升至23年、21年和14年來最高，而且隨著大宗商品價格上漲和供應鏈受阻繼續推高進口成本，最壞的日子可能還沒有結束。

最後是債券吸引力下降，從與美債殖利率的利差來看，東南亞債券的吸引力降低。泰國、印度和印尼債券的利差也在收窄。因此，這些國家央行可能需加快緊縮步伐，以推高殖利率從而減少資本外流，並且遏制對本國貨幣的不利因素。南韓、紐西蘭和澳洲加快升息步伐，為其殖利率提供了支撐，與美債的利差更具吸引力。

上述分析不包括日本和中國的央行。日本央行堅持實施負利率和殖利率曲線控制政策，而中國央行在本國經濟受到疫情影響之際正在提供充足的流動性。

殖利率 央行 升息

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