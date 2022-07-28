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新加坡主權基金 預警投報率下滑

編譯林奇賢／綜合報導
新加坡主權財富基金GIC是全球第六大主權基金。(路透)
新加坡主權財富基金GIC是全球第六大主權基金。(路透)

新加坡主權財富基金GIC正為投資報酬率下滑做準備，示警未來的「不確定性很大」，迫使各國央行收緊政策的高通膨短期內難以消退，且需面臨新冠疫情風險及地緣政治挑戰。

GIC於27日公布的年報顯示，至今年3月底的去年度，GIC投資組合過去20年的名目報酬率為7%。  扣除通膨的影響後，過去20年的年化滾動實質報酬率為4.2％。GIC未公布一年期的投資報酬表現或當前資產管理規模，研調機構全球SWF估計，GIC管理約7,990億美元資產，是全球第六大主權基金。儘管GIC的投資報酬率持穩，但對全球經濟環境的展望相當黯淡。

執行長林昭傑接受路透訪問時說：「顯然我們必須假定總經環境在可預見的未來充滿挑戰。」林昭傑說，各大央行多年來對通貨緊縮擔憂，已轉為對通膨的疑慮，迫使決策官員調整刺激性政策。各國央行為了抗通膨，可能進一步收緊政策，至少短期內如此。

他並指出，氣候危機、疫情、地緣政治衝突仍在加劇，讓官員和商業領袖更難做出決策，對投資者來說也是如此。

高通膨不僅會降低實際收益，且對經濟穩定的負面影響，將提高金融資產的風險溢價。因此，林昭傑在這份年報中說，投資組合的多元化配置將「更具挑戰性，因為很少有資產能不受通膨加劇和經濟成長放緩的影響」。GIC指出，拜其多元化的投資組合和審慎的投資立場所賜，GIC才得以抵禦今年初市場修正時帶來的衝擊。

GIC首席經濟學家坎南指出：「挑戰在於，通膨看起來不只是短期現象，而是可能會在中期成為投資環境中必須考量的一環。」

投資 央行 疫情

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