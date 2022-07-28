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最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

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科技三巨頭 財報搶眼

編譯劉忠勇、葉亭均、季晶晶、林聰毅／綜合報導
Google公布上季營收成長13%，雖然成長減緩，但大致符合市場預期。 （路透）
Google公布上季營收成長13%，雖然成長減緩，但大致符合市場預期。 （路透）

微軟、Google母公司字母（Alphabet），以及半導體業風向球德儀同步繳出兩位數營收成長的上季財報，並對未來幾個月表示樂觀，讓一直擔心科技業下半年將陷困境的投資人大大鬆了一口氣。

這三家公司在美股26日盤後公布業績，結果反映出科技產業的四大支柱（雲端運算、數位廣告、資訊科技及晶片）的潛在韌性，三公司的股價在27日早盤都漲約5%，帶動美股標普500指數上漲約1%，以科技股為主的那斯達克指數更勁揚逾2%。

微軟上季營收成長12%至519億美元，為2020年9月來最低營收增速；淨利成長至167億美元，相當於每股盈餘2.23美元。營收成長與獲利都低於預期，主要是受不利的匯率因素、雲端運算服務和PC軟體需求轉弱等因素影響。

但微軟發布亮眼財測，預期從7月起的新年度營收將呈雙位數成長，預估本季營收在492.5億至502.5億美元，以中間值估算，代表營收成長約10%，主要受雲端運算服務需求帶動。而匯率波動對新年度營收的影響約4個百分點、對本季影響約5個百分點，淡化了有關美元升值將更大幅衝擊海外營收價值的疑慮。

字母第2季營收年比成長13%至696.9億美元，接近分析師預期的698.8億美元，反映出這家網路巨擘在線上廣告成長減緩之際還能維持韌性。

不過，營收增幅已較一年前的62%大幅減緩，其中，美元匯率強升對該公司營收成長的影響達3.7個百分點，字母55%的營收來自美國海外。Baird分析師塞巴斯丁說：「在總經環境減弱的脈絡下，字母的財報尚可。」

德儀第2季淨利增至每股2.45美元，高於去年同期的2.05美元，表現優於預期。營收增加14%到52億美元，成長幅度連六季達到兩位數。德儀並發布亮麗財測，消除市場對經濟放緩重創晶片元件需求的疑慮。德儀說，本季營收將介於49億到53億美元，略優於分析師預估49.4億美元。

德儀生產的晶片應用廣泛，從洗衣機到衛星都有，其營運展望給今年來愈發看空晶片業的投資人帶來一絲樂觀情緒。今年費城半導體指數大跌30%，主要是投資人擔心需求在多年的榮景後轉趨疲軟。

營收 字母 晶片

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