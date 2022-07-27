從智慧表到旗艦手機 三星電子傳將擴大採用京東方面板

三星電子連Galaxy系列可折疊旗艦級智慧手機的OLED面板也考慮委由京東方生產。（歐新社）

三星 電子計劃讓明年發表的新款Galaxy各系列行動裝置大量採用京東方供應的面板。目前只有Galaxy A系列的中、低階智慧手機 款式採用中國製的面板，不過 BusinessKorea 引述專家報導，三星電子考量到經濟景氣多變，決定從價格上爭取競爭力。

據報導，三星電子最近要求中國最大面板製造商京東方生產 Galaxy Watch 6的面板，這款智慧手表將於明年下半年上市。這個決定代表Galaxy Watch系列產品首度採用中國製的面板。目前為止，Galaxy Watch都採用三星顯示器所生產的面板。

BusinessKorea指出，三星電子目前正和京東方協調生產流程和進度，此外，三星電子也和京東方洽談合約，未來也希望委託京東方，替三星電子Galaxy可折疊的旗艦級智慧手機生產OLED面板。

據報導，雙方預定大約10月簽約，不過，因為三星電子仍在驗證京東方的開發能力，一開始採用京東方的比率不會太高。

三星電子主管向BusinessKorea透露，三星電子考慮擴大委託京東方供應面板，目的在分散零組件供應商，但目前尚未談定合約。