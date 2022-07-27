我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「長條UFO」現蹤加州、俄州、華州上空 多人目擊

從智慧表到旗艦手機 三星電子傳將擴大採用京東方面板

編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子連Galaxy系列可折疊旗艦級智慧手機的OLED面板也考慮委由京東方生產。（歐新社）
三星電子連Galaxy系列可折疊旗艦級智慧手機的OLED面板也考慮委由京東方生產。（歐新社）

三星電子計劃讓明年發表的新款Galaxy各系列行動裝置大量採用京東方供應的面板。目前只有Galaxy A系列的中、低階智慧手機款式採用中國製的面板，不過 BusinessKorea 引述專家報導，三星電子考量到經濟景氣多變，決定從價格上爭取競爭力。

據報導，三星電子最近要求中國最大面板製造商京東方生產 Galaxy Watch 6的面板，這款智慧手表將於明年下半年上市。這個決定代表Galaxy Watch系列產品首度採用中國製的面板。目前為止，Galaxy Watch都採用三星顯示器所生產的面板。

BusinessKorea指出，三星電子目前正和京東方協調生產流程和進度，此外，三星電子也和京東方洽談合約，未來也希望委託京東方，替三星電子Galaxy可折疊的旗艦級智慧手機生產OLED面板。

據報導，雙方預定大約10月簽約，不過，因為三星電子仍在驗證京東方的開發能力，一開始採用京東方的比率不會太高。

三星電子主管向BusinessKorea透露，三星電子考慮擴大委託京東方供應面板，目的在分散零組件供應商，但目前尚未談定合約。

三星 手機

上一則

愛迪達再降財測 中國銷售復甦乏力

延伸閱讀

超前台積電 三星發表全球首款3奈米晶片

超前台積電 三星發表全球首款3奈米晶片
美晶片恐斷供？三星提議砸2000億 在德州蓋11座晶圓廠

美晶片恐斷供？三星提議砸2000億 在德州蓋11座晶圓廠
蘋果攻運動市場 擬推Pro版手表

蘋果攻運動市場 擬推Pro版手表
Apple Watch傳今秋推Pro版本較勁三星 售價900元起跳

Apple Watch傳今秋推Pro版本較勁三星 售價900元起跳

熱門新聞

通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
美國一位理財達人Steve Adcock跟他的妻子，兩人分別在33歲和35歲退休。 （取材自CNBC）

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

2022-07-26 17:54
美國汽油價格在6月中漲破每加侖5美元後，如今加油站牌價已見回跌跡象。（美聯社）

汽油漲價共和黨猛怪拜登 克魯曼舉三點批：蠢

2022-07-22 08:59
美國聯準會（Fed）7月下旬將舉行決策會議，市場密切關注屆時是否再升息0.75個百分點。路透

美經濟重蹈1970或2010年代覆轍？克魯曼：有機會避免

2022-07-20 12:07

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態