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愛迪達再降財測 中國銷售復甦乏力

編譯劉忠勇／綜合外電
愛迪達強調，下修展望是反映全球消費支出可能放緩，其實並未出現營收顯著減退或批發商大砍訂單的情形。（路透）
愛迪達強調，下修展望是反映全球消費支出可能放緩，其實並未出現營收顯著減退或批發商大砍訂單的情形。（路透）

愛迪達（Adidas）周二再度調降今年財測，由於關鍵的大中華區市場復甦繼續受到疫情相關封控措施的拖累，愛迪達預料今年全年的銷售額成長和獲利將低於原先展望。

零售類股周二已因沃爾瑪調降財測而受創。沃爾瑪表示，通膨導致消費者多花錢買必須品而少花錢買衣服和電子產品。

愛迪達表示，儘管第2季業績因西方市場強勁成長而「略優於預期」，大中華區復甦卻不如所料。愛迪達警告，今年下半年大中華區銷售額將出現兩位數的衰退。愛迪達之前預料大中華區銷售持平。這家德國體育用品巨頭如今預料，2022年整體銷售額成長將為中高個位數字，原先認為會達到11%-13%區間的低端。

愛迪達如今預料今年毛利率大約為49%，低於原先估計的50.7%，持續經營業務的淨利由原先預測的18億至 19億歐元減為13億歐元。

愛迪達強調，下修展望是反映全球消費支出可能放緩，其實並未出現營收顯著減退或批發商大砍訂單的情形。

愛迪達在歐股盤後公布財測預警，在紐約交易的美國存託憑證（ADR）一度大跌5.7%。影響所及，Lululemon跌5.9%，Nike跌3.7%。愛迪達ADR終場上漲3%作收，今年來已跌逾三分之一。

這是阿迪達不到三個月內二度發布獲利預警，反映中國大陸復甦遲緩。今年5月，愛迪達表示，不指望大中華區恢復自發性成長，也因此不預期今年毛利率和營業利益率有所增長。

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