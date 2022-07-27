特斯拉增產能 擴大資本支出

申報文件顯示，電動車大廠特斯拉 （Tesla）將提高資本支出，接下來三年每年資本支出都增加10億美元；另外，特斯拉今年前六個月持有的比特幣 減值損失1.7億美元。

依據特斯拉25日向美國證管會（SEC）提交的文件，從今年到2024年，該公司每年的資本支出，將從原定的50億至70億美元，擴大為60億至80億美元。

特斯拉擴張資本支出計畫，主要目的是提升德州和柏林廠新產線的產能；特斯拉執行長馬斯克 6月時表示，由於電池短缺和中國大陸港口運輸受阻，讓特斯拉難以提升產量，導致「柏林和奧斯汀的工廠都成了超級燒錢爐，損失數十億美元」。

特斯拉在最新申報文件中，也披露接獲SEC傳票，內容與馬斯克是否遵守與SEC達成的和解協議有關。馬斯克在2018年與SEC和解，同意發表公司重大訊息的推文須先經公司律師審核。

特斯拉也在文件中說明目前持有的比特幣資產，該公司表示，由於會計規則將數位資產歸為無限期無形資產，公司需提列資產減值損失，以反映持有加密貨幣的公允市價低於持有成本。

特斯拉原本持有的比特幣，已有75%轉換成法定貨幣，截至6月底該公司數位資產的價值約為2.18億美元。