熱浪商機 日保險業推中暑保單

今夏歐洲和亞洲受熱浪 侵襲，氣溫飆升至前所未有水準，一些日本保險 公司也嗅出其中商機，推出「中暑保單」，為民眾提供保障。

彭博資訊報導，6月通常是日本相對涼爽的雨季，但根據日本氣象廳的數據，今年6月東京氣溫曾寫下連續六天高於攝氏35度的紀錄。在截至7月3日的一周內，熱浪導致日本全國逾1.4萬人被送往醫院接受緊急治療。

有鑒於此，日本最大兩家保險公司「損保控股」（Sompo Holdings）和「住友生命保險」（Sumitomo Life Insurance），已推出專用於支付中暑醫療費用的保單。

住友生命保險與軟銀集團的行動支付部門PayPay合作，在4月推出中暑保單，每一天的保險費用最低僅100日圓，若在上午9時前購買，該保單從當天上午10時就生效，理賠範圍涵蓋高溫和日曬導致住院和其他相關的醫療費用。住友生命保險的發言人表示，這是日本保險業者首次推出中暑保單。

據日本讀賣新聞報導，光是6月29日一天，住友生命保險就賣出6,900張中暑保單，之前每天最多只賣出約400張。

損保控股本月推出的中暑保單，則為日曬或高溫導致的住院、手術甚至死亡提供理賠。損保控股發言人指出，該公司中暑保單最初僅供兒童投保，但熱浪頻繁來襲，導致中暑風險持續升高，該公司已放寬年齡層。