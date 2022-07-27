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「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

空運價續增 侵蝕快時尚獲利

編譯任中原／綜合報導

新冠疫情期間空運貨量激增，如今全球海運瓶頸雖開始緩解，空運貨量仍持續增加，為航空公司帶來業績。運費儘管已下滑，但仍遠高於疫情爆發前，因此流行服飾和電子業等仰賴空運的業者，獲利還是受到侵蝕。

倫敦金融時報（FT）報導，由於疫情期間港口壅塞，卡車司機短缺，倉庫滿檔，使空運貨量快速增加。目前全球供應鏈的壓力雖比去年底趨緩，但紐約聯邦準備銀行的供應鏈壓力指數，仍處於歷史高檔。國際航空運輸協會（IATA）預估，2022年全球航空貨運量將比2019年增加11.7%，且比2021年再增加4%。

最近空運費率下降，貨主稍喘口氣，例如上海到美國的費率已比去年底劇降約50%，但比起疫情前的2019年仍高出一倍多。

快時尚產業一向依賴空運，以便跟上最流行趨勢。加拿大服飾商Aritzia財務長英格迪表示，由於貨運成本提高，預估今年獲利率將比去年下降3個百分點。牛仔褲公司Levi Strauss表示，空運成本提高已將上一季毛利率吃掉0.8個百分點；Lululemon公布的本季財測中，也指出空運成本提高將使獲利率下降1.5個百分點。Gap、PVH等服飾業者獲利也受到不同程度的影響。

不過航空業者可就眉開眼笑了；達美航空第2季貨運營收創新高，比2019年同期激增46%。執行長表示，供應鏈瓶頸不大可能在未來12個月內明顯緩解，因此貨運營收展望仍將非常之好。

飛機製造公司波音也看好貨運需求，計劃將未來20年的貨機建造量增加80%；空巴計劃到2041年期間，貨機製造量將增加50%。海運業者也搶搭空運熱潮，例如馬士基4月宣布成立新的空運部門，達飛海運從去年底起已陸續訂購六架貨機。

疫情 供應鏈 利率

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