南韓Q2經濟成長 意外加速

南韓第2季GDP意外較前一季成長0.7%。 （路透）

南韓 第2季經濟成長意外加速，因為政府在4月底幾乎全面解除社交距離防疫 限制，民眾提高支出，有助抵銷通膨加劇和俄烏戰爭對貿易的衝擊。但出口下滑導致貿易逆差惡化，加深了對這個出口導向經濟體成長趨緩的憂慮。

央行 26日公布的數據顯示，上季南韓國內生產毛額（GDP）較前一季成長0.7%，高於經濟學家預期的0.4%。若與去年同期相比，這個亞洲第四大經濟體上季成長2.9%，也優於預期的2.5%。

南韓第1季民間消費下滑0.5%，但第2季躍增3%，因為政府在4月底幾乎全面解除社交距離防疫限制。Meritz證券公司分析師尹汝三（Yoon Yeo-sam，音譯）說：「這是個意外，因疫情過後被壓抑的需求噴發。比預期快的成長讓央行能專注在控制需求帶動的通膨。」政府上季支出增加1.1%，成為經濟加速成長的另一隻推手。5月底南韓國會通過了62兆韓元（495億美元）的追加預算案。

這項最新成長數據顯示，經濟經得起一年來的緊縮周期，決策者可能受到鼓舞，透過持續升息以控制24年來最嚴重的通膨。南韓央行去年8月開始升息，前幾次都調高利率1碼，7月13日宣布升息2碼，創史上最大升幅。

然而，在中國大陸經濟成長趨緩、俄烏戰爭導致能源及原物料價格上漲，以及美國和其他國家央行加速收緊貨幣政策等壓力下，南韓上季的出口和企業在生產設施的支出均下滑，對經濟成長構成挑戰。第2季出口較前一季萎縮3.1%，進口也下滑0.8%，致使上半年貿易逆差達到103億美元，為該國史上最大的半年貿易逆差。企業在生產設施的投資也下滑1%。

此外，疫情復熾再度成為經濟成長的新挑戰，南韓近來確診數又開始飆升，截至26日凌晨零時，境內單日確診新增逾9.9萬例，逼近10萬大關。

上周新增社區感染案例中近五成感染BA.5。防疫當局預估接下來兩周單日確診數將持續增加。