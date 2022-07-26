我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／黃石國家公園怎麼玩？園區前員工的獨家指南

英保守黨魁選舉電視辯論主持人突暈厥 直播中斷

三度下修今年全球經濟表現 IMF：壓倒性地偏向續走下坡

編譯任中原／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）26日三度下修2022及2023年全球經濟成長率預估，下修幅度分別為0.4及0.7個百分點，成長率降至3.2%及2.9%，主要是被美國、中國及印度拖累；IMF並形容經濟展望「黯淡且更加不確定」，且「壓倒性地偏向再走下坡」。

IMF發表最新「世界經濟展望（WEO）」報告指出，疫情已經削弱全球經濟成長，多項新震撼更使情勢雪上加霜，包括全球通膨遠高於預估，尤其是美國與歐盟，使金融情勢趨緊；中國爆發疫情及政府採取封控措施，使經濟遠比預估惡化；另外俄烏戰爭進一步打擊全球經濟。

IMF指出，更悲觀的預估則是2022及2023年全球成長率分別降到2.6%及2.0%，原因是俄羅斯可能大幅減少能源出口，如此將進一步打擊經濟成長，並引發新的通膨壓力。不過這種可能性較小。

下修幅度最大的國家包括美國、中國及印度。美國今年預估成長率被下修1.4個百分點，為2.3%，主因上半年表現不如預期，家庭購買力下降，及緊縮貨幣政策，預估2023年成長率進一步降到僅1%。中國預估成長率被下修1.1個百分點，為3.3%，主因防疫封禁措施及房市危機。印度下修0.8個百分點，為7.4%，幅度相對較小，靠的是外部環境有利及快速緊縮貨幣政策。

歐元區今年預估成長率下修0.2個百分點，為2.6%，明年則降到1.2%；俄烏戰爭衝擊將進一步打擊2023年的經濟表現，尤其是德國、法國及西班牙等主要經濟體；若俄羅斯停止供氣，明年歐元區將接近0成長。俄羅斯預估成長率雖上修2.5百分點，但仍為負6%。

IMF預估今年先進國家通膨率為6.6%，新興經濟體與開中國家為9.5%，上修幅度分別為0.9及0.8個百分點。

IMF強調，壓低通膨應是各國決策官員的「第一優先要務」；「貨幣政策更為緊縮，無可避免將造成經濟成本，但若拖延則只會使成本更高」。

IMF新任首席經濟學家Pierre-Olivier Gourinchas警告，目前正是考驗各國央行是否有「勇氣」在經濟接近衰退的時刻，繼續升息以恢復物價穩定。

他並強調，2023年經濟衰退的風險「尤其顯著」，因為屆時多個國家的經濟成長將會觸底，而疫情期間累積的儲蓄已經萎縮，且「即使是小規模的震撼都可能造成經濟成長停頓」。他並不預期經濟會陷入「停滯膨脹」，但「可能發生全球性衰退的風險升高，且通膨仍將比預期更持久」。

新興市場最值得擔憂，因為美國緊縮使全球舉債成本上升；如果俄羅斯大幅減少能源出口，新興市場通膨將更高，貨幣政策將更為緊縮。

貨幣 俄羅斯 疫情

上一則

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

下一則

美股跌得不輕 沃爾瑪預警令市場忐忑 Fed決議前很緊張

延伸閱讀

以色列：俄軍5月在敘利亞上空開火攻擊以方軍機

以色列：俄軍5月在敘利亞上空開火攻擊以方軍機
俄攻擊敖德薩 英國防部：無烏克蘭軍艦在場跡象

俄攻擊敖德薩 英國防部：無烏克蘭軍艦在場跡象
美中印拖累 IMF再度下修經濟成長預估：黯淡更加不確定

美中印拖累 IMF再度下修經濟成長預估：黯淡更加不確定
Fed何時收手 華爾街很分歧

Fed何時收手 華爾街很分歧

熱門新聞

通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美國通膨嚴峻。(美聯社)

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

2022-07-24 10:46
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22
美國汽油價格在6月中漲破每加侖5美元後，如今加油站牌價已見回跌跡象。（美聯社）

汽油漲價共和黨猛怪拜登 克魯曼舉三點批：蠢

2022-07-22 08:59
美國聯準會（Fed）7月下旬將舉行決策會議，市場密切關注屆時是否再升息0.75個百分點。路透

美經濟重蹈1970或2010年代覆轍？克魯曼：有機會避免

2022-07-20 12:07
印度億萬富豪阿達尼（Gautam Adani）的個人淨值22日膨脹至1,125億美元，比微軟共同創辦人蓋茲身價高出2.3億美元。 （路透）

擠下蓋茲躍居全球第四大富豪的...是這位印度大亨

2022-07-22 08:13

超人氣

更多 >
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」

網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」
查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍
不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內

不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了