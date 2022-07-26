賣太夯…買Zenith表、勞力士、百達翡麗一樣 都要排隊

瑞士名表Zenith熱賣，想買包括Chronomaster Sport在內表款必須排隊登記。（取材自Zenith官網）

因為銷售激增，想買瑞士名表真力時（Zenith），包括Chronomaster Sport和Defy Skyline等表款，現在必須先在排隊名單上登記。

法國路易威登集團（LVMH）旗下Zenith的執行長Julien Tornare表示：「我們缺貨，很難不等就買得到表。」

Zenith旗下一些供不應求的表款，加入勞力士（Rolex）、愛彼（Audemars Piquet）、百達翡麗（Patek Philippe）等奢侈品牌旳行列，顧客想買必須先向經銷商登記排隊。拜較新表款如Chronomaster Sport和有三色計時盤的復古款Chronomaster Original之賜，這家瑞士製表廠已重燃消費者的購買興趣。

Tornare說，今年前七個月的整體手表銷售比起去年的創紀錄表現大增約45%，去年成績已是LVMH集團1999年收購Zenith以來最佳。他表示，「對於仍然不完美的環境來說，是非常正面的消息。」他指的是中國因防疫 封控而持續受到干擾，以及美國和歐洲可能步入經濟疲軟。

Chronomaster Sport的零售價格大約10,900瑞士法朗（約11,313美元）。今年初推出、設計採1960年代八角造型的Defy Skyline大約是8,400瑞士法郎。

摩根士丹利和LuxeConsult的分析師 估計，Zenith去年銷售在1.12億美元左右。LVMH不揭露個別品牌腕表的銷售。