創13年低點不夠 專家：韓元還會貶

在南韓 貿易逆差持續擴大和外資賣超韓股夾攻下，最近觸及的13年低點的韓元預料不會有起色，今年內還會走貶。

南韓央行 接連升息 ，仍不足以阻擋韓元貶值。隨著全球投資人撤離韓股、轉抱美元資產，韓元今年來貶值約9%，在亞洲貨幣中表現殿後。投資人也正關注南韓貿易逆差。南韓今年上半年貿易逆差創下100億美元的最高紀錄。

美銀亞洲外匯與利率策略共同主管普利昂（Claudio Piron）在內的策略師認為，到年底前，韓元對美元將從當前水準再貶3%，報1350韓元兌1美元。花旗集團經濟學家金振旭預估，韓元三個月內就會貶至1350韓元。

隨著7月進入尾聲，韓元料呈現今年來五度月線走貶。外資賣超韓股壓力下，也使韓元承壓。韓股股利殖利率還不到台灣股市一半，使外資更有理由棄韓股而去。

外資今年來共賣超韓股115億美元，延續2020和2021年的賣壓。同時，南韓最大年金基金國民年金公團（NPS）明年計劃把海外股票配置增加2.5個百分點至30.3.%，並將國內資產配置縮減0.4個百分點至15.9%。

法國外貿銀行（Natixis）香港分行高級經濟學家Trinh Nguyen表示，南韓央行必須靠更多升息才能支撐韓元。她說：「央行總裁表示將漸進升息，但要支撐韓元，必須採取前重後輕（front load）的升息步調。」她強調，南韓去年8月至今升息7碼是不夠的。