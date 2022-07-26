金價寫20月最長頹勢

不少投資人原以為黃金是抗通膨的投資組合，但今年來卻下跌5.5%。(路透資料照片)

全球通膨持續高居數十年來高峰，金價 竟然占不到好處，7月至今國際黃金期貨已跌逾4%，邁向月線連四個月收黑的走勢，這將是2020年11月來最長頹勢。

金價上周一度跌破每英兩1,700美元的整數關卡，至1,680.99美元，是2021年3月來谷底，隨後因美國公債殖利率 趨緩而反彈，上周周線上漲逾1%。但到25日紐約早盤跌0.2%，至1,741美元。

不少投資 人原以為黃金是抗通膨的投資組合，但今年來卻下跌5.5%。投資人擔心，美國聯準會（Fed）為了讓物價降溫而急進升息，反而推升公債殖利率，並帶動美元上揚。公債價格比較穩定，且有黃金所沒有的穩定配息；而升息拉抬美元，會導致以美元買黃金的成本升高。

除黃金表現不佳外，金礦股也表現不佳。VanEck金礦股ETF 7月跌了7.2%，Barrick Gold跌13%， 相較之下，美股大盤標普500指數漲4.7%。

SVB Private 投資總監莎克夏說：「通膨即將觸頂，但美元仍居高不下，如此無助於金價今年底明顯回升。」她表示，金價不無可能跌到1,700美元以下。

不過，如果Fed放緩升息步調，公債殖利率和美元因此回落，金價或許可以擺脫目前格局。有些基金經理人認為，黃金相對股債穩定，因此仍不乏吸引力。