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缺貨 全球光纖纜線價暴漲

編譯劉忠勇、陳律安／綜合報導
（路透）
（路透）

英國金融時報（FT）報導，全球光纖纜線短缺，已導致價格從去年3月的歷史谷底大漲70%，交貨期也拉長，可能因此影響全球各地業者布建此先進電信基礎設施的進展。

報導引述市場情報公司Cru Group指出，光纖電纜的價格已從每芯公里（fiber km）3.70美元漲至6.30美元，而歐洲、印度和中國大陸是受到短缺影響最嚴重的地區。

儘管新冠肺炎疫情導致若干科技大廠和電信集團刪減資本支出，但對網際網路和資料服務的需求反而大增，導致光纖纜線這種關鍵但常被忽略的材料出現短缺。亞馬遜、Google、微軟、臉書母公司Meta為滿足需求，無不擴大資料中心的事業，像是布建龐大的海底電纜網絡。

同時，各國政府也各自定下寬頻和5G高速網路的遠大目標，也都需要大量鋪設於地下的光纖電纜。

Cru的分析師芬奇說：「鑒於布建成本頓時倍增，各國能否達成基礎設施的建設目標和全球的連網程度，都浮現疑慮。」

據Cru估計，全球上半年電纜消耗量較去年同期增加8.1%，中國占了46%的消耗量，又以北美成長最快，較去年同期增長15%。

光纖電纜部分材料價格上漲，導致缺貨更嚴重。製造光纖玻璃所需的重要成分氦短缺，原因之一是俄羅斯和美國工廠供應中斷，近兩年價格大漲135%。同時，生產光纖的另一原料四氯化矽價格也上漲多達50%。

最大光纖纜線生產商康寧（Corning）執行長威克斯說：「在我職涯中還是頭一次看到像這樣價格上漲形成的短缺現象。」

威克斯說，康寧透過在美國與歐洲建設新廠等方式以提振光纖產量，來滿足政府、電信業者及科技大廠激增的需求。

Cru的數據顯示，光纖價格已漲至2019年7月來高點，不過北美受漲價的衝擊程度，比歐洲、中國及印度輕微。

國際數位基礎設施業者Exa Infrastructure執行長布蘭肯說，光纖價格過去六個月已至少漲20%，對小客戶來說，部分光纖產品的交貨時間從20周拉長至近一年。

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