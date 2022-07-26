美元強勢 吃掉美企獲利

美元猛升已經使美國企業第2季營收 及盈餘損失慘重；專家指出，即使美元升勢就此打住，但過去12個月來的升幅已經足以使企業進一步調降下半年財測。

倫敦金融時報（FT）報導，目前已經公布第2季財報的標普500大企業，平均盈餘比去年同期增加10%，相當不錯；但據瑞士信貸估計，如果沒有美元升值這項不利因素，盈餘成長率將接近12%；估計美元指數 每上升8-10%，500大企業的盈餘將被匯損削減約1%。

再者，美元升值對企業盈的影響通常都有時間滯後；因此即使現在美元升勢趨緩，但升值的不利影響可能延續好幾季。

DXY美元指數25日在紐約早盤下跌 0.3%，至106.3，過去12個月來則勁揚逾14%。

IBM、Netflix、嬌生 等企業受美元升值打擊，已經分別吞下數以百萬甚至數以十億美元計的匯兌損失，預料海外營收龐大的蘋果與微軟等巨擘也無法倖免，而科技巨擘的匯兌風險特別高。高盛估計，以標普500大企業所囊括的科技公司為例，59%的營收都來自海外，遠比500大企業海外總營收比率29%高出甚多，因此美元猛升對科技業的打擊尤重。由於各國通膨升高及緊縮貨幣政策，壓抑企業與消費者需求，全球經濟已出現減弱信號，而美元升值更使企業獲利雪上加霜。

美元升值一方面使美國跨國企業的海外營收兌換成美元時嚴重縮水，也使美國企業在海外市場的競爭力下降。IBM上周警告，美元升值使第2季營收減少9億美元，預估全年將損失35億美元；嬌生已調降財測，並警告今年營收可能因此而損失40億美元，Netflix則損失3.39億美元。