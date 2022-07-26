華爾街押注:年底升息到頂

市場目前認定Fed本周將升息3碼，到年底時利率將升到3.3%，但投資人現在也押注Fed將於明年6月開始降息，到2024年中利率將降到2.5%左右。（路透資料照片）

華爾街投資 人目前普遍押注美國聯準會（Fed）在今年底之前將急劇升息到頂，並於升息結束六個月之內（明年中）開始轉而降息 ，這套策略對股市等風險性資產有利。

華爾街日報報導，投資人相信Fed正在壓低經濟熱度，甚至不惜引發衰退，以對抗通膨；但在此同時，Fed也大力約束長期利率上升，使短期出現衰退的風險稍降。

許多投資人表示，賭利率將「快升、快降」有理。Fed在6月公布的經濟預測中也指出，利率明年最高可能達到3.8%（3.75-4%），但最終將回降到2.5%左右。利率衍生性商品走勢透露，投資人目前預期Fed本周將升息3碼，到年底時利率將升到3.3%（3.25-3.5%區間，比目前共升7碼），但升息也就到此為止；投資人並賭Fed將於明年6月開始降息，到2024年中利率將降到2.5%左右（約降息4碼）。

摩根史坦利投資管理公司經理人卡隆表示，「從預測的觀點來看，這不算是極端變化」。Fed之前便曾多次在升息結束後一年之內，就開始降息。目前公債殖利率 曲線出現「倒掛」，即短債殖利率高於長債，通常被認為是經濟將走下坡的信號，但投資人已經相信經濟可能衰退。因此投資人現在賭明年將會降息，則借貸成本將會降更快。

今年來由於公債殖利率上升，已經壓低股價，使投資人覺得公債的安全性更具吸引力。然而過去一個月來由於投資人對衰退的憂慮加深，已經使公債殖利率走低，股市也因而止跌回穩。

目前投資人正在搜尋經濟走下坡的速度可能比預期更快的信號，例如最近住宅需求及消費支出乏善可陳等，這使投資人更加相信降息的時機可能比Fed的預期更早來到。

但也有許多投資人的布局卻與這種思維相悖。他們相信經濟其實比一般人的想法要強得多，因為消費者的財務堅實，且勞動市場持續吃緊。其他人認為衰退迫在眉睫，但相信通膨仍將居高不下，使Fed無法降息。

先鋒集團經理人指出，未來24個月經濟陷入衰退的機率升高，但他懷疑Fed會如市場預期一般快速降息，原因之一是明年中Fed仍在繼續縮減資產負債表，這與降息相互衝突。