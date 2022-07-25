我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關閉30所孔子學院 蘇納克：若成首相 將遏止中國影響力

紐約地鐵安保升級路漫漫 卡在近20年官司

FT：原材料價格大漲 全球光纖電纜竟也鬧短缺

編譯劉忠勇／綜合外電
光纖電纜部分材料價格上漲，導致缺貨更為嚴重。（路透）
光纖電纜部分材料價格上漲，導致缺貨更為嚴重。（路透）

英國金融時報（FT）報導，全球光纖纜線短缺，已導致價格從去年3月的歷史谷底大漲70%，交貨期也拉長，可能因此影響全球各地業者布建此先進電信基礎設施的進展。

報導引述市場情報公司 Cru Group指出，光纖電纜已由每光纖公里（fibre km）3.70美元漲至6.30美元，歐洲、印度和中國是受到短缺影響最嚴重的地區。

儘管新冠肺炎疫情導致若干科技大廠和電信集團刪減資本支出，但對網際網路和資料服務的需求反而大增，導致關鍵但經常被忽略的光纖纜線材料出現短缺。亞馬遜、Google、微軟、臉書母公司Meta為滿足需求，無不擴大資料中心的版圖，像是布建龐大的海底電纜網絡。同時，各國政府也各自定下寬頻和5G高速網路的遠大目標，也都需要大量鋪設於地下的光纖電纜。

Cru分析師 Michael Finch 說：「鑒於布建成本頓時倍增，各國是否有能力達成基礎建設的目標，如今不禁令人感到懷疑，對全球連接度也會有影響。 」

據Cru估計，全球上半年電纜消耗量較去年同期增加8.1%，中國占了46%的消耗量，又以北美成長最快，較去年同期增長15%。

光纖電纜部分材料價格上漲，導致缺貨更為嚴重。製造光纖玻璃所需的重要成份氦出現短缺，原因之一是俄羅斯和美國工廠供應中斷，近兩年價格大漲135%。同時，生產光纖的另一原料四氯化矽價格也上漲多達50%。

最大光纖纜線生產商康寧（Corning）執行長 Wendell Weeks 說：「在我職涯中還是頭一次看到像這樣價格上漲形成的短缺現象。」

疫情 亞馬遜 5G

上一則

日本一橋大學教授：日本人已經比南韓人窮

延伸閱讀

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

通膨出乎意料失控？專家：此次不同於以往

美股早盤漲逾300點 投資人押注Fed升息步伐沒那麼積極

美股早盤漲逾300點 投資人押注Fed升息步伐沒那麼積極
費半從台積電財報找回更多自信 美股繼續反彈要看財報

費半從台積電財報找回更多自信 美股繼續反彈要看財報
Fed鷹派官員暗示支持本月升3碼 美股早盤漲逾400點

Fed鷹派官員暗示支持本月升3碼 美股早盤漲逾400點

熱門新聞

通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
圖為斯里蘭卡街頭一名少女。(美聯社)

大違約潮 12國面臨倒債危機

2022-07-17 15:16
波克夏公司董事長巴菲特。（路透）

買不停？巴菲特的波克夏又砸逾1億美元敲進這檔股票

2022-07-18 21:32
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22

超人氣

更多 >
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險
華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？

華男與新冠妻密切接觸8天 竟沒被傳染 秘訣是？
洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠