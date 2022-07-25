FT：原材料價格大漲 全球光纖電纜竟也鬧短缺

光纖電纜部分材料價格上漲，導致缺貨更為嚴重。（路透）

英國金融時報（FT）報導，全球光纖纜線短缺，已導致價格從去年3月的歷史谷底大漲70%，交貨期也拉長，可能因此影響全球各地業者布建此先進電信基礎設施的進展。

報導引述市場情報公司 Cru Group指出，光纖電纜已由每光纖公里（fibre km）3.70美元漲至6.30美元，歐洲、印度和中國是受到短缺影響最嚴重的地區。

儘管新冠肺炎疫情 導致若干科技大廠和電信集團刪減資本支出，但對網際網路和資料服務的需求反而大增，導致關鍵但經常被忽略的光纖纜線材料出現短缺。亞馬遜 、Google、微軟、臉書母公司Meta為滿足需求，無不擴大資料中心的版圖，像是布建龐大的海底電纜網絡。同時，各國政府也各自定下寬頻和5G 高速網路的遠大目標，也都需要大量鋪設於地下的光纖電纜。

Cru分析師 Michael Finch 說：「鑒於布建成本頓時倍增，各國是否有能力達成基礎建設的目標，如今不禁令人感到懷疑，對全球連接度也會有影響。 」

據Cru估計，全球上半年電纜消耗量較去年同期增加8.1%，中國占了46%的消耗量，又以北美成長最快，較去年同期增長15%。

光纖電纜部分材料價格上漲，導致缺貨更為嚴重。製造光纖玻璃所需的重要成份氦出現短缺，原因之一是俄羅斯和美國工廠供應中斷，近兩年價格大漲135%。同時，生產光纖的另一原料四氯化矽價格也上漲多達50%。

最大光纖纜線生產商康寧（Corning）執行長 Wendell Weeks 說：「在我職涯中還是頭一次看到像這樣價格上漲形成的短缺現象。」