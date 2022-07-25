零售商自有品牌 打擊食品廠

精打細算的消費者正購買更多零售商的自有品牌產品，加劇這些食品大廠的壓力。（路透）

大型食品業者設法應對自身成本高漲問題之際，精打細算的消費者正購買更多零售商 的自有品牌產品，加劇食品大廠的壓力。

市場研究機構IRI表示，由自有品牌製造商TreeHouse Foods等公司製造、沃爾瑪（Walmart）和Kroger等零售商販售的低價燕麥片、酸黃瓜、穀物棒和咖啡等食品，受消費者歡迎程度自新冠疫情 爆發以來首次增加。

IRI最新數據顯示，在7月10日止的四周內，自有品牌的食品和飲料，以銷售額計的市占率提升了1個百分點，達21.6%，超越2019年的水準。疫情期間，自有品牌受供應鏈問體影響，銷售不如卡夫亨氏（Kraft Heinz）和通用磨坊（General Mills）等食品大廠，但隨著3月汽油價格上漲，過去兩年來的趨勢開始反轉。

業界主管和分析師表示，在經歷疫情期間跟不上需求的困境後，自有品牌最近幾周已加快補貨，並提供比知名品牌更優惠的折扣來提振銷售。自有品牌商品通常比大廠的同類商品便宜，因為沒有額外的行銷成本，且無需像大廠一樣須提供不同容量或口味的產品。

TreeHouse Foods執行長奧克蘭表示，受通膨影響，自有品牌現在成為最划算的商品，過去四個月來銷售持續成長。一些食品大廠已發現趨勢正在轉變，Conagra執行長康諾利表示：「自有品牌食品的市占率正在提升，但我們的產品並未出現消費者轉向自有品牌的明顯趨勢。」

本周可能會有更多食品大廠針對自有品牌的影響發表評論，卡夫亨氏、可口可樂 、億滋國際（Mondelez）、聯合利華和雀巢本周都將發布財報。