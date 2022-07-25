全球油氣生產版圖 重新洗牌

最新報告指出，隨著石油 、天然氣 也轉向採用再生能源，雙方關係更加緊密，全球油、氣生產版圖正在重繪，目前主宰能源業的美國阿拉斯加北坡、俄羅斯Yamal半島等產地將失去優勢，美國墨西哥灣與澳洲北卡納芬等較易取得再生能源的產地，有望崛起。

目前全球逾90%的油、氣產量，產自於不到50個超級石油盆地。顧問業者Wood Ｍackenzie最新發表的報告指出，各大跨國石油公司為了減少碳足跡，須把生產活動轉移到能用再生能源鑽探油井、且有充裕空間進行碳封存的「能源盆地」區。

Wood Ｍackenzie副總裁萊瑟姆指出，這個趨勢將使目前重要的石油與天然氣田漸失優勢，面臨資金外流的威脅，包括美國阿拉斯加北坡、俄羅斯Yamal半島等地，因這些地區大規模發展再生能源的基礎設施有限。

一些較容易取得清潔能源的油、氣產區可望趨於繁榮，如美國的墨西哥灣區、德州與新墨西哥州 之間的二疊紀盆地頁岩油產區、澳洲的北卡納芬盆地，以及中東的Rub al Khali沙漠等地，將成為「未來的能源超級盆地」，數十年內將吸引業者在此地進行油氣鑽探、再生能源和碳捕捉與封存（CCD）等項目的聯合投資。

這些新盆地將因跨國石油公司減少直接碳排量受益。業者最簡單的作法，就是用再生能源供電給鑽井與其他油田設備，因此這些受益的盆地區須能取得風電及太陽能電力。

長期而言，氣候目標將迫使石油公司考慮處理石油與天然氣在燃燒時的碳排，最可靠的作法之一就是擴大CCD作業，這需要新盆地能夠提供廣大的地下空間，以有效封存二氧化碳。Wood Ｍackenzie預測，到2050年時CCD總量將增加到一年20億~60億公噸。