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新冠後遺症恐成經濟隱憂

財經新聞組／綜合報導

在傳染力更強的新冠變種病毒Omicron亞型變異株BA.5肆虐下，日本24日新增逾17萬人確診新冠肺炎，南韓新增逾6.8萬例，澳洲24日也新增逾2萬名確診，雖都略為減少，依然偏高。如今專家擔心，隨疫情一波接一波，新冠患者康復後出現的新冠長期症狀，可能成經濟隱憂。

日本24日新增17萬6554名確診，少於23日的超過20萬人；日本新增病例數是在23日首度超過20萬人。

東京都24日新增2萬8,112感染，雖少於23日的逾3萬人，但卻比上周日（17日）暴增超過1萬人。但日本政府表示，已進入跟病毒共存階段，暫不考慮採取限制民眾行動自由的防疫措施，而要善用疫苗及篩檢等「武器」。

日本當局呼籲年輕人儘速接種第三劑新冠疫苗，東京都也為醫療人員施打第四劑，沖繩上周宣布進入醫療緊急狀態，要求當地民眾若只是輕症，應避免前往醫院急診室。

南韓24日新增6萬5,433名病例，連續第三天少於7萬例，但仍是14周以來同期最高。

當局已建議50歲以上、或18歲以上有基本健康問題的民眾接種第四劑疫苗，最高的建議年齡較之前的60歲下修。南韓當局也表示，25日起，入境檢測時限從72小時內，縮短為24小時內，也就是說旅客入境南韓首日就要接受PCR檢測。這是南韓6月放寬入境檢測時限後，時隔兩個月再度收緊。澳洲23日增加2萬4,199名病例，累計已近902萬人感染，超過1萬人病故，研究人員警告，澳洲約5%的感染者會出現新冠長期症狀，未接種疫苗者比率更升至10%，以此推算，澳洲未來幾個月可能會有50萬人有新冠後遺症，相關症狀所造成的勞動力損失與醫療資源消耗，將成為經濟隱憂。

南韓 日本 澳洲

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