美元太強 科技股財報有壓

超過三分之一的史坦普500指數成分企業都將在本周公布上季財報。（美聯社）

美股財報季進入緊鑼密鼓階段，超過三分之一的史坦普500指數 成分企業都將在本周公布上季財報，包括英特爾、微軟、Google母公司字母（Alphabet）、臉書母公司Meta等重量級企業，這些公司可能面臨一個相同的逆風因素：強勢美元，將為科技股帶來額外壓力。

美元指數已升抵近20年高點，可能不利於美國的跨國企業，因為美元升值降低了美國出口商產品在國外的競爭力，也增添營收 仰賴海外市場的美國企業匯損。

摩根史坦丹利分析師估計，美元指數每比去年同期每上升一個百分點，史坦普500指數成分企業的獲利成長就會下滑0.5個百分點。Glenview信託公司投資長史東表示，油價的漲勢已趨緩，「但美元的打擊仍在」。IBM、Netflix和嬌生（J&J）等公司上周都提出強勢美元視為不利因素，嬌生與微軟也曾以美元升值為由下修財測。

本周將公布上季財報的科技巨人，包括微軟與字母（26日）、Meta（27日）、英特爾和亞馬遜（28日）等。除了科技業，多家消費品公司都將發布財報，得以通膨兌消費者支出的影響，包括麥當勞、可口可樂、奇異、寶鹼、高露潔，奇異、優比速（UPS），以及雪佛龍、埃克森美孚等石油業者。

FactSet的數據顯示，總體而言，標普500指數成分股有40%的營收來自海外。

以資訊科技的58%占比居高所有產業之冠，其次是原物料的56%，而公用事業商僅2%營收來自海外。

分析師表示，美元升值加上高通膨、供應鏈問題和其他因素，將對企業盈餘構成壓力。路孚特的數據顯示，迄今公布上季財報的史坦普500指數成分企業中，僅5.1%的獲利高於預期，幾乎只有之前四季平均值9.5%的一半。

在總體經濟方面，除了聯準會（Fed）將發布利率決策，市場也將關注許多關鍵數據，包括美國6月個人消費支出與所得、以及Fed偏好的通膨指標，還有第2季經濟成長率初估值（預估萎縮1.6%）、7月密西根大學消費者信心最終值等。

分析師認為，本周企業談論展望的重要性，將遠甚於上季財報。

若搭配經濟數據來看，將能窺見下半年的經濟前景、以及Fed的決策展望。