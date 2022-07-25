我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

熱浪「烘烤」9千萬人 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

美元太強 科技股財報有壓

編譯林聰毅／綜合報導
超過三分之一的史坦普500指數成分企業都將在本周公布上季財報。（美聯社）
超過三分之一的史坦普500指數成分企業都將在本周公布上季財報。（美聯社）

美股財報季進入緊鑼密鼓階段，超過三分之一的史坦普500指數成分企業都將在本周公布上季財報，包括英特爾、微軟、Google母公司字母（Alphabet）、臉書母公司Meta等重量級企業，這些公司可能面臨一個相同的逆風因素：強勢美元，將為科技股帶來額外壓力。

美元指數已升抵近20年高點，可能不利於美國的跨國企業，因為美元升值降低了美國出口商產品在國外的競爭力，也增添營收仰賴海外市場的美國企業匯損。

摩根史坦丹利分析師估計，美元指數每比去年同期每上升一個百分點，史坦普500指數成分企業的獲利成長就會下滑0.5個百分點。Glenview信託公司投資長史東表示，油價的漲勢已趨緩，「但美元的打擊仍在」。IBM、Netflix和嬌生（J&J）等公司上周都提出強勢美元視為不利因素，嬌生與微軟也曾以美元升值為由下修財測。

本周將公布上季財報的科技巨人，包括微軟與字母（26日）、Meta（27日）、英特爾和亞馬遜（28日）等。除了科技業，多家消費品公司都將發布財報，得以通膨兌消費者支出的影響，包括麥當勞、可口可樂、奇異、寶鹼、高露潔，奇異、優比速（UPS），以及雪佛龍、埃克森美孚等石油業者。

FactSet的數據顯示，總體而言，標普500指數成分股有40%的營收來自海外。

以資訊科技的58%占比居高所有產業之冠，其次是原物料的56%，而公用事業商僅2%營收來自海外。

分析師表示，美元升值加上高通膨、供應鏈問題和其他因素，將對企業盈餘構成壓力。路孚特的數據顯示，迄今公布上季財報的史坦普500指數成分企業中，僅5.1%的獲利高於預期，幾乎只有之前四季平均值9.5%的一半。

在總體經濟方面，除了聯準會（Fed）將發布利率決策，市場也將關注許多關鍵數據，包括美國6月個人消費支出與所得、以及Fed偏好的通膨指標，還有第2季經濟成長率初估值（預估萎縮1.6%）、7月密西根大學消費者信心最終值等。

分析師認為，本周企業談論展望的重要性，將遠甚於上季財報。

若搭配經濟數據來看，將能窺見下半年的經濟前景、以及Fed的決策展望。

指數 營收 史坦普500

上一則

回公司上班？ 勞資難達共識

下一則

伊爾艾朗：Fed應正視4大失敗

延伸閱讀

史坦普500大CEO年薪漲18.2% 再拉開與受薪階級薪酬差距

史坦普500大CEO年薪漲18.2% 再拉開與受薪階級薪酬差距
「晶片法案」擬限制廠商在中投資 英特爾恐反受衝擊

「晶片法案」擬限制廠商在中投資 英特爾恐反受衝擊

費半從台積電財報找回更多自信 美股繼續反彈要看財報

費半從台積電財報找回更多自信 美股繼續反彈要看財報
英特爾晶片處理器喊漲價

英特爾晶片處理器喊漲價

熱門新聞

通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
圖為斯里蘭卡街頭一名少女。(美聯社)

大違約潮 12國面臨倒債危機

2022-07-17 15:16
波克夏公司董事長巴菲特。（路透）

買不停？巴菲特的波克夏又砸逾1億美元敲進這檔股票

2022-07-18 21:32
巴基斯坦貨幣盧比兌美元本周大幅貶值。(歐新社)

IMF紓困後貨幣仍崩跌 這國將是下一個斯里蘭卡？

2022-07-21 23:22

超人氣

更多 >
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」
華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險

華郵：白宮與國安官員 已向波洛西簡報訪台風險