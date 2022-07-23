爭取補貼 三星喊在美建11座晶圓廠

三星電子提案在美國德州斥資近2,000億美元，增建11座晶圓廠。（路透）

為了爭取財務補貼，三星 電子向美國德州 州政府提出一個構想，要斥資近2000億美元在德州增建11座晶圓廠，主張如此一來將可大幅強化美國的半導體製造能力，解除美國可能斷供之虞。

三星在一系列的申報資料中，根據德州的313章誘因計畫，向德州提出多項潛在建廠計畫，支出1921億美元興建11座新廠，共可創造1萬個工作，並向泰勒市和奧斯汀尋求這些潛在新廠的稅務優惠。

三星的新提案包括在泰勒市投資 1676億美元蓋九座新廠，在奧斯汀花245億美元蓋兩座。三星在奧斯汀已有一座大型晶片廠，目前正在泰勒市蓋另一座先進晶圓廠。

德州的313章獎勵計畫將在今年底落日，意味著尋求稅務補貼的企業須在今年底前提出申請，恩智浦半導體（NXP）和德州儀器也都已提出申請。彭博指出，三星提出這些計畫，部分是為了在獎勵計畫到期前，向德州爭取財務補貼。

三星也未承諾要支出1,921億美元興建這11座新廠，而且這項「假設性」的提議內容也可能會在各種情況下改變。就算三星落實構想，新廠也要等到2034年才會啟用。

三星說：「目前沒建廠的具體計畫，不過，向德州提出的313章申請，是三星評估在美國擴大建廠可行性的長程規畫一環。」

德州州長艾柏特（Greg Abbott）則對三星提出的潛在計畫表示歡迎，「這些新廠強化德州身為半導體業領導者的地位，帶來數十億美元的額外資本，讓我們的世界級的企業氛圍更加壯大。」