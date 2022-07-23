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美歐7月景氣 意外陷萎縮

編譯林奇賢、任中原／綜合報導

美國和歐元區7月民間景氣都意外陷入萎縮，日本製造業景氣擴張速度為十個月最慢，顯示在高通膨與央行升息抑制需求之際，全球經濟成長愈來愈可能嚴重放緩，加重亞洲的復甦陰霾，各界也益加擔憂央行升息抗通膨的代價可能是經濟墜入衰退。

標普全球公司（S&P Global）22日公布，美國7月綜合採購經理人指數（PMI）初估值降至47.5，低於市場預期，更是2020年5月以來，首度低於象徵景氣榮枯線的50，顯示經濟惡化。

美國7月服務業PMI大幅滑落至47，為2020年5月來新低，製造業PMI略降至52.3，幾近陷入停滯。

標普全球首席商業經濟學家威廉森說，利率升高、生活成本上揚及前景信心變差，都正在減弱先前積壓需求所帶來的支持效應。

歐元區7月綜合PMI初估值降至49.4，是去年2月以來最低，主因是成本激增促使消費者縮減開支。

製造業PMI降至49.6，景氣陷入萎縮，服務業PMI也下滑到50.6，為15個月低點。

威廉森說，若不計實施防疫封鎖的幾個月，歐元區7月民間景氣是2013年6月來首次陷入萎縮，「新訂單銳減、積壓訂單減少、企業預期更加黯淡，都顯示經濟動能將進一步弱化」，前瞻指標暗示未來幾個月情勢將惡化，歐元區本季經濟可能陷入萎縮。

各界已益加預期歐元區今年稍晚陷入衰退。歐元區除了面臨俄羅斯的能源供應疑慮，在歐洲央行升息後，借貸成本上升成為另一利空。

此外，英國7月標普全球綜合PMI初估值也降至52.8，是去年2月以來最低。

亞洲復甦前景的陰霾也加深，日本7月自分銀行製造業PMI初估值下滑到52.2，為去年9月來最低，且產出次指標為五個月來首度陷入萎縮，整體新訂單次指標是去年9月來首見萎縮。澳洲7月製造業PMI也降至55.7。

各國央行為了對抗高通膨，正加快升息步伐，已提高經濟「軟著陸」的難度。花旗集團預估今年全球經濟陷入衰退的機率為50%，美國銀行則預估美國「今年將進入溫和衰退」。

最新數據已增添市場的衰退憂慮。美國銀行的全球經理人調查報告顯示，投資人對政府能使經濟逃過衰退的信心已經崩潰，對衰退的預期達到2020年5月以來的高點。

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