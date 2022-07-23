快速升息 緊縮過當風險浮現

全球各大央行 先是低估通膨的殺傷力，現在又將推向衰退來壓抑物價漲勢；一如央行在疫情期間曾經寬鬆過頭，如今各界普遍擔憂央行最終可能升息 過當。

歐洲央行21日升息2碼，而目前歐元區陷入衰退的機率已經提高到45%；美國聯準會（Fed）本月27日可能再度升息3碼，英格蘭銀行也考慮再升2碼。加拿大央行之前已經一舉升息整整1個百分點。至於新興經濟體，南非央行一舉升息3碼，菲律賓央行本月也在非會議期間突然升息3碼。

各大央行都因為之前先對通膨誤判，之後又因應遲緩，因而備受國會議員抨擊。央行目前不得不在維持成長與抑制通膨之間做出取捨。新加坡 金管局（MAS）局長孟文能表示，預料通膨還會再惡化，因此經濟成長必須減緩，以恢復全球經濟穩定。

目前諸多已開發國家及新興經濟體都面對嚴峻的通膨情勢，因此央行非持續升息不可。彭博資訊預估，今年第2季全球平均通膨率為年升9%，第3季再升到9.3%；年底時雖將回降，但仍高達8.5%。

央行快速緊縮，已使經濟「軟著陸」更難達成。花旗集團預估今年全球經濟陷入衰退的機率高達50%，美國銀行則預估美國「今年將進入溫和衰退」。

據美國銀行全球經理人每月調查報告顯示，投資人對於政府能夠使經濟逃過衰退的信心已經崩潰。全球經濟成長與企業獲利預期處於空前低點，對衰退的預期則達到2020年5月以來的高點。TS Lombard研究機構指出，儘管勞動市場仍強，但央行仍須謹慎行事，目前金融情勢正趨向緊縮過當。央行強力對抗通膨，但風險在於可能緊縮過頭，對全球經濟造成不必要的傷害。一些決策官員已經對升息速度表示憂慮。美國堪薩斯聯邦準備銀行總裁梅絲特（鷹派，今年有投票權）鄭重表示，倉促緊縮可能產生後座力。