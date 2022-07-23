我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

貨櫃運價連六跌 摜破4000點

記者黃淑惠／台北報導
最新一期SCFI貨櫃運價指數22日出爐，宣告跌破4,000點關卡。（本報系資料庫）
最新一期SCFI貨櫃運價指數22日出爐，宣告跌破4,000點關卡。（本報系資料庫）

最新一期SCFI貨櫃運價指數22日出爐，宣告跌破4,000點關卡，指數跌77.93點至3996.77點，跌幅1.90%，連六周下滑；最新一期運價各航線除遠東到南美上漲外，其餘主要航線都較前一周下滑，其中遠東到美西及遠東到波斯灣跌幅較大。

台灣航運業者表示，貨櫃輪是一個全球性產業，受市場各種因素影響，全球面臨通膨壓力絕對是問題，全球央行升息會壓抑消費力道，貨量需求會受到影響，近期市場觀望氣氛濃厚，造成旺季運價出現盤跌走勢。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）6722美元，較前一周下跌161美元，跌幅2.34%；遠東到美東每FEU達9441美元，跌93美元，跌幅0.98%。

遠東到波斯灣運價跌幅最大，每TEU（20呎櫃）2,971美元，下跌230美元，跌幅7.1%；遠東到南美運價一路以來表現強勁，每TEU達9483美元，較前一周上漲171美元，漲幅1.83%。航運業者指出，市場變化多端，不能單純用一、兩個因素判斷市場變化，包括各國政治角力，工會法規問題、節能減碳議題及港口設施等，今年下半年需求很旺，不用擔心，台灣物流業者台驊董事長顏益財表示，貨櫃輪的質變會造成長期供給量不足，這個情況在2019年已出現變化，俗話說：「砍頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做。」貨櫃輪業者經過十年來寒冬，已不願意投入過多運能間接傷害市場運價。

其次面對環境困境，全球海運業者擴大合作，出現三大海運聯盟，重組後的聯盟互補性更高，長榮加入OCEAN（海洋聯盟）、陽明加入THE聯盟，加上全球最大的2M聯盟；三大聯盟艙位占總市場供給82%，海運市場大者恆大效益更顯注，三大聯盟各有專長、互補性也比過去更高。

指數 航線 減碳

上一則

財經簡訊

下一則

恒大抵押金回流 撤換6名董事、首席財務官換人

延伸閱讀

卡車司機發動抗爭 加州奧克蘭港局部停擺已進入第3天

卡車司機發動抗爭 加州奧克蘭港局部停擺已進入第3天
貨櫃輪運價連5周滑落

貨櫃輪運價連5周滑落
南韓海運一哥 大手筆買新船

南韓海運一哥 大手筆買新船
美西海運大塞港 危機蠢動

美西海運大塞港 危機蠢動

熱門新聞

Fed說，政府發放的紓困金，帶動民眾對貨物的超額需求，導致通膨升溫。歐新社

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

2022-07-16 15:46
通膨和利率雙雙走高打擊美國消費者，導致美國房貸需求上周降到22年來最低。（路透）

通膨率加利率雙率雙飆 美房貸需求降到22年來最低

2022-07-20 08:23
美元不斷升值，全球有陷入「厄運循環」的風險。（路透）

美元強升 全球恐陷「厄運循環」

2022-07-17 21:32
對聯準會(Fed)升息100個基點以抑制通膨上升的擔憂消退，美股上漲，道瓊工業平均指數更飆升658點。美聯社

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

2022-07-15 16:38
蘋果計畫在明年放緩招聘和成長支出，股指尾盤大幅走低。(路透)

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

2022-07-18 16:40
圖為斯里蘭卡街頭一名少女。(美聯社)

大違約潮 12國面臨倒債危機

2022-07-17 15:16

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強