貨櫃運價連六跌 摜破4000點

最新一期SCFI貨櫃運價指數22日出爐，宣告跌破4,000點關卡。（本報系資料庫）

最新一期SCFI貨櫃運價指數 22日出爐，宣告跌破4,000點關卡，指數跌77.93點至3996.77點，跌幅1.90%，連六周下滑；最新一期運價各航線 除遠東到南美上漲外，其餘主要航線都較前一周下滑，其中遠東到美西及遠東到波斯灣跌幅較大。

台灣航運業者表示，貨櫃輪是一個全球性產業，受市場各種因素影響，全球面臨通膨壓力絕對是問題，全球央行升息會壓抑消費力道，貨量需求會受到影響，近期市場觀望氣氛濃厚，造成旺季運價出現盤跌走勢。

根據最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU（40呎櫃）6722美元，較前一周下跌161美元，跌幅2.34%；遠東到美東每FEU達9441美元，跌93美元，跌幅0.98%。

遠東到波斯灣運價跌幅最大，每TEU（20呎櫃）2,971美元，下跌230美元，跌幅7.1%；遠東到南美運價一路以來表現強勁，每TEU達9483美元，較前一周上漲171美元，漲幅1.83%。航運業者指出，市場變化多端，不能單純用一、兩個因素判斷市場變化，包括各國政治角力，工會法規問題、節能減碳 議題及港口設施等，今年下半年需求很旺，不用擔心，台灣物流業者台驊董事長顏益財表示，貨櫃輪的質變會造成長期供給量不足，這個情況在2019年已出現變化，俗話說：「砍頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做。」貨櫃輪業者經過十年來寒冬，已不願意投入過多運能間接傷害市場運價。

其次面對環境困境，全球海運業者擴大合作，出現三大海運聯盟，重組後的聯盟互補性更高，長榮加入OCEAN（海洋聯盟）、陽明加入THE聯盟，加上全球最大的2M聯盟；三大聯盟艙位占總市場供給82%，海運市場大者恆大效益更顯注，三大聯盟各有專長、互補性也比過去更高。