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歐元、日圓同病相憐 哪個央行會出手干預？

編譯黃淑玲／綜合外電
日圓和歐元現在同病相憐，兌美元匯價都大幅貶值。 （歐新社）
日圓和歐元現在同病相憐，兌美元匯價都大幅貶值。 （歐新社）

歐元與日圓同病相憐，兌美元匯價節節敗退。高盛最新的分析報告認為，雖然歐元今年跌幅超過10%，但歐洲央行（ECB）不太可能直接入市干預。不過日圓如果再繼續崩盤，日本央行倒是有可能出手干預。

彭博資訊報導，在美國聯準會（Fed）採行激進貨幣緊縮政策和避險需求的雙重作用下，美元正在逼近幾十年來最強水準，輾壓從匈牙利到紐西蘭在內的各國貨幣。歐元和日圓做為美元的主要對手貨幣，難以守住陣地；智利和印度等國則早已採取了直接行動來支持本國貨幣。

高盛（Goldman Sachs）外匯策略師Karen Reichgott Fishman表示，歐洲央行近期採取行動支持歐元的可能性很低，因為歐洲央行總裁拉加德和她的同僚還有更多迫切的問題需要解決：通膨持續飆升、能源供應風險居高不下、義大利等非核心債券市場的惡化等等。義大利近日的政治動盪也加劇了市場危機。

這些狀況，促使歐洲央行周四（21日）稍早宣布十年來的首度升息，決定將基準利率調高2碼（0.5個百分點），同時提供了最新債券市場工具的更多細節，債市工具旨在防止歐元區分裂。

Reichgott Fishman說：「針對歐元區崩裂風險以及義大利高度政治不確定性的憂慮，最終占了上風，這凸顯出歐元目前面臨的一系列複雜挑戰。」她認為，雖然外匯干預肯定在歐洲央行的「工具包」裡，但部署它的可能性「很低」。

日圓兌美元的跌幅比歐元更深，今年以來已下挫逾16%，本月稍早還觸及1998年以來的最低水準。日本央行總裁黑田東彥周四重申他堅持極低利率的決心，儘管這就是代表日圓將繼續走軟。

然而，日圓匯價崩跌至此，日本央行還能放任不管多久，不無疑問。Reichgott Fishman指出，雖然全球主要央行在最近幾十年很少干預匯市，有的話，也通常是多個央行協同行動。這次日本央行自己出手干預的可能性上升，如果美元兌日圓進一步走強的話。

央行 貨幣 日本

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