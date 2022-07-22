歐央行升息2碼 終結負利率

歐洲央行21日決議升息2碼，升幅高於預估的1碼。（路透）

歐洲央行（ECB）21日決議升息 2碼，升幅高於預估的1碼，結束八年來的負利率政策，之後還將繼續升息，並宣布新的購債計畫，以防止歐元區再度陷入「南北分裂」。

不過，ECB總裁拉加德表示下半年經濟籠罩陰霾，對政策展望語焉不詳，引發市場預期9月決策可能偏鴿，歐元對美元在平盤附近波動。

歐元兌美元在ECB公布決策後，21日盤中強升1%至1.0278美元，但隨著拉加德召開記者會說明經濟與政策展望，還一度翻黑，之後小升0.1%至1.0191美元。

ECB決議提高三大利率2碼，存款利從負0.5%提高到零，升幅高於預估的1碼，主要再融資操作（MRO）利率從零提高到0.5%，邊際放款利率利率從0.25%提高到0.75%，主因為通膨竄升。

ECB指出，「前置式地退出負利率，使決策委員會得以轉型到每次會議將決定利率水準的方式」，「後續會議進一步實施利率正常化，應屬適當。決策委員會未來的政策利率路徑將繼續取決於經濟數據，且將有助於在中期間達成2%通膨目標」。

ECB也宣布，將透過「傳輸保護工具」（TPI），以反制不合理而失序的市場動能，避免歐元區貨幣 政策的傳輸機制遭受嚴重威脅，目的是防止個別國家的公債殖利率 升到與經濟基本面不相符合的水準。會員國要申請TPI須符合四項標準，包括遵循歐盟的財政框架，總體經濟並未嚴重失衡，具有財政永續能力，健全且持續性的總體經濟政策等；ECB將觀察市場動向，貨幣政策傳輸數據，再檢視申請國是否符合TPI標準。

ECB也宣布，「疫情緊急資產購買計畫」（PEPP）收回之本金將繼續投入市場，至少到2024年底為止；另外「資產購買計畫」（APP）收回的本金也將繼續投入市場，只有這項政策仍有其必要。

拉加德指出，「物價壓力擴散到愈來愈多的部門，通膨風險仍然偏上，尤其是在短期間。大部分潛在的通膨指標都進一步上升。我們預料通膨仍將偏高一段時間」。她也說，原本的9月前瞻指引不再適用，卻未清楚說明新指引，引發市場困惑。