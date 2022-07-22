歐央行升息2碼 終結負利率
歐洲央行（ECB）21日決議升息2碼，升幅高於預估的1碼，結束八年來的負利率政策，之後還將繼續升息，並宣布新的購債計畫，以防止歐元區再度陷入「南北分裂」。
不過，ECB總裁拉加德表示下半年經濟籠罩陰霾，對政策展望語焉不詳，引發市場預期9月決策可能偏鴿，歐元對美元在平盤附近波動。
歐元兌美元在ECB公布決策後，21日盤中強升1%至1.0278美元，但隨著拉加德召開記者會說明經濟與政策展望，還一度翻黑，之後小升0.1%至1.0191美元。
ECB決議提高三大利率2碼，存款利從負0.5%提高到零，升幅高於預估的1碼，主要再融資操作（MRO）利率從零提高到0.5%，邊際放款利率利率從0.25%提高到0.75%，主因為通膨竄升。
ECB指出，「前置式地退出負利率，使決策委員會得以轉型到每次會議將決定利率水準的方式」，「後續會議進一步實施利率正常化，應屬適當。決策委員會未來的政策利率路徑將繼續取決於經濟數據，且將有助於在中期間達成2%通膨目標」。
ECB也宣布，將透過「傳輸保護工具」（TPI），以反制不合理而失序的市場動能，避免歐元區貨幣政策的傳輸機制遭受嚴重威脅，目的是防止個別國家的公債殖利率升到與經濟基本面不相符合的水準。會員國要申請TPI須符合四項標準，包括遵循歐盟的財政框架，總體經濟並未嚴重失衡，具有財政永續能力，健全且持續性的總體經濟政策等；ECB將觀察市場動向，貨幣政策傳輸數據，再檢視申請國是否符合TPI標準。
ECB也宣布，「疫情緊急資產購買計畫」（PEPP）收回之本金將繼續投入市場，至少到2024年底為止；另外「資產購買計畫」（APP）收回的本金也將繼續投入市場，只有這項政策仍有其必要。
拉加德指出，「物價壓力擴散到愈來愈多的部門，通膨風險仍然偏上，尤其是在短期間。大部分潛在的通膨指標都進一步上升。我們預料通膨仍將偏高一段時間」。她也說，原本的9月前瞻指引不再適用，卻未清楚說明新指引，引發市場困惑。
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