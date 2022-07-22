亞銀下修亞洲開發中國家GDP

亞洲開發銀行（ADB）21日再度調降對亞洲開發中國家今、明兩年的經濟成長率預測。（路透）

亞洲開發銀行（ADB）21日再度調降對亞洲開發中國家今、明兩年的經濟成 長率預測，反映中國「動態清零」的防疫政策對亞洲供應鏈和經濟所造成的連鎖效應。但台灣這兩年的經濟成長率預估則維持不變，今年估將成長3.8%，高於南韓 、香港 ，在「亞洲四小龍」中僅次於新加坡。

亞銀的最新報告指出，亞洲開發中國家今年國內生產毛額（GDP）將成長4.6%，低於4月預估的5.2%，明年GDP成長率則微降0.1個百分點至5.2%，主要反映俄烏戰爭的負面影響、全球央行積極緊縮貨幣 ，以及中國新冠封控造成的衝擊比原先預期更嚴重。

亞銀也下調中國、香港、台灣及南韓所在東亞成長率預估，從4.7%調降至3.8%。其中，中國今年成長率遭砍1個百分點至4%，明年則維持在4.5%。

亞洲對台灣這兩年的經濟成長率預測沒有變動，今年預估成長3.8%，分別高於南韓的2.6%、香港的1%，只低於新加坡的3.9%。台灣預估明年擴張3%，與4月的預測不變，但今、明兩年的通膨率預測都被上調，今年被調高0.9個百分點到2.8%，明年則上調0.4個百分點至2%。

東南亞的成長展望則將好轉，今年成長率預估獲調高0.1個百分點到5%，印尼和菲律賓展望也大幅改善。

亞銀說，通膨也是開發中亞洲國家的另一威脅，面對暴衝的大宗商品和燃料價格，世界各國央行都正緊縮貨幣政策，而「開發中亞洲的貨幣當局也陸續跟進」，藉由升息反制通膨逆風、並減輕外部壓力，即便成長仍低於新冠疫情爆發前趨勢。