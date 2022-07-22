祭投資優惠 南韓拚當半導體超強國

南韓 政府為鼓勵本土晶片 製造商擴大投資 ，一舉躍為「半導體超級強國」，將提高稅務獎勵並致力鬆綁法規，並且訂2030年為目標，屆時半導體製造所需原料、零組件和設備的國內自產比率將達到50%，高於目前的30%。當局也宣布一系列減稅計畫，調降企業稅與個人所得稅等，支持由民間主導的經濟成長。

南韓總統尹錫悅的政府已訂定強化南韓半導體產業的策略，希望進一步加強供應鏈穩定性並鞏固資源，成為半導體領域的超級強國。

南韓晶片業估計，目前約20%的設備和50%的原料來自國內供應商。政府與民間企業將投資3 000億韓元（2.3億美元），用於鼓勵小企業創新、以及晶片設計公司的併購。這筆投資將於明年展開。政府也將資助強化晶片生產重鎮的必要基礎建設，例如水電供應，並考慮提高對大型公司基建投資提供的稅務優惠。

尹錫悅宣布減稅提案，最高企業稅率由目前的25%降至22%，受薪勞工所得稅的免稅額也提高到80萬韓元（610美元），並且提議免除散戶的資本利得稅（持有逾100億韓元股票者除外），並且提高大企業對晶片、電池及疫苗等領域的資本投資減免稅額。