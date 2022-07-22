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拚台積 三星下周發布3奈米

編譯季晶晶、記者鐘惠玲／綜合報導

三星趕在上半年的最後一天（6月30日）「如預期」宣布3奈米獨步全球量產，卻引來各界質疑其良率、客戶來源等問題。南韓媒體報導，三星擬於25日對外發布3奈米晶片，將供應中國開發加密貨幣挖礦晶片的客戶，並提到「首批產品功耗與性能明顯提升」。

業界認為，三星將藉此宣示自家3奈米量產實力，並透過揭露實際客戶，釐清外界疑慮，持續與台積電比拚。三星規畫，2023年將啟動第二代3奈米晶片製程，2025年進一步量產2奈米晶片，目標是盡快追上台積電，在技術實力上保持領先。

針對外界各種質疑，南韓媒體BusinessKorea為三星抱不平，認為日本與台灣媒體都在貶低三星的成就，例如提到南韓半導體業仍高度仰賴日本的材料與設備，還有看衰三星3奈米首家客戶是中國加密貨幣挖礦晶片商，以當前加密貨幣市況來看，並不是可以長期信賴的客戶。同時，也認為3奈米製程晶片不是在三星設備最好的平澤廠生產，而是在華城，代表生產規模相對較小。BusinessKorea點出，各界質疑三星無法威脅台積電，因為5奈米製程的良率還沒拉起來。專家表示，南韓必須提高生產3奈米製程的良率，但「想讓良率達到80％至90％的可獲利水準，似乎要很長的時間才辦得到」。

台積電目前仍是全球晶圓代工霸主，根據研調機構集邦科技統計，今年首季台積電全球晶圓代工營收市占率為53.6％，三星以16.3％居次，聯電排第三，格芯第四，中國中芯國際排第五，其餘業者的市占率都不到5％。

三星 晶片 台積電

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