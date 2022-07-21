英CPI飆9.4 % 下月恐升息2碼

英國6月通膨年增率達9.4%，刷新40年來最高紀錄。（歐新社）

英國 6月通膨年增率達9.4%，刷新40年來的最高紀錄，加劇生活成本危機，讓英國央行 下月加速升息 的壓力更大。

英國國家統計局20日公布，6月消費者物價指數（CPI）較去年同期飆升9.4%，升幅大於5月時的9.1%，創1982年2月以來的最高紀錄，主因燃油價格大漲9.3%所致。在G7所有國家中，英國的通膨年升幅依然最高。

如今英國物價上漲的速度比薪資快更多；英國電價預定10月起進行另一波調漲，預料該月通膨率將衝上11%，家庭感受到的痛苦將加劇。

英國工業聯合會副首席經濟學家里奇指出：「在今年底前，通膨可能會居高不下，嚴重侵蝕原已緊俏的家庭所得。」

消費者縮減支出，開始削弱成長，延緩經濟從新冠疫情復甦的步調。英國企業的財務主管正為經濟長期下滑做準備，德勤（Deloitte）調查顯示，許多人預期英國經濟將陷入衰退。

英國央行決策者擔憂，若薪資和原物料成本上漲，企業將被迫持續調漲產品價格，把成本轉嫁給消費者，通膨升勢可能因此變得根深柢固。

英國央行總裁貝利19日晚間在倫敦市長官邸演講時說，為了努力把通膨率控制在2%目標，英國央行可能會在8月一口氣升息2碼（0.5個百分點），將是該央行1997年取得決策獨立性以來首見。

除燃料之外，價格上漲的情況也遍及英國許多層面，特別是餐旅業。餐廳和旅宿6月通膨率較一年前攀升8.6%。食品和非酒精飲料價格則飆升9.8%，寫下2009年3月以來最大升幅。

在扣除食品、飲料、菸草、能源後，英國6月核心CPI年升5.8%。