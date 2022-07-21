運輸成本升 重創網路服飾業

隨著燃料附加費上漲和貨運司機薪資上揚，網路時尚品牌的營運大受衝擊。（路透）

通膨竄升廣泛衝擊各產業，在新冠疫情期間蓬勃發展的時尚品牌網路零售業 者，也無法倖免。

販售服飾的純電商 Zalando和ASOS，今年來股價各跌60%和55%。相較之下，結合電商和實體零售的時尚品牌，諸如H&M和Zara母公司印地紡（Inditex），今年迄今的跌幅僅13.2%，這反映出，除了科技股賣壓拖累成長型純電商的股價，市場也擔心純電商面臨運輸成本攀高的問題。

德意志銀行分析師柯克朗估計，空運費率自疫情爆發以來飆升近一倍。總體來看，與空運相關的供應鏈成本，相當於零售業者營收 比重的5%。

電商受創更深，因為把庫存從倉庫額外送到消費者住家的成本日益高漲，因燃料附加費和貨運司機薪資上揚。

根據德意志銀行，與宅配相關的成本相當於電商營收比重的10%到15%；貨車把存貨運至零售商店的成本，僅占零售業者銷售比重的2%至3%。

印地紡和H&M都提供「最後一哩」送貨服務，但受影響程度較低，印地紡約25%銷售透過網路完成，還可利用所有門市通路降低成本，例如透過收取網路退換貨費用，促使消費者到實體門市退換貨。

同時，網路退換貨是電商的一大挑戰。網購服裝的退換貨比率高達40%，實體商店的退換貨比率則不到10%。