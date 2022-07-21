ASML砍財測 半導體鏈增壓

半導體設備供應商艾司摩爾第3季營收預測比分析師預期低了將近20%，並把全年預估營收成長率從20%砍半到10%。(路透資料照片)

全球半導體微影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）20日公布上季淨利大增逾35%，但示警因供應鏈問題與內部策略影響，大砍全年營收 年增率預估，由原估20%降至10%，增幅腰斬，並二度下修年度毛利率 預估，主因額外成本增加及通膨壓力影響。

艾司摩爾供應台積電 、英特爾、三星等半導體大廠最關鍵的微影設備，更是先進製程必用的極紫外光（EUV）機台獨家供應商。艾司摩爾大砍年度營收預估，業界憂心恐透露半導體景氣轉弱，業界投資趨緩的狀況。

艾司摩爾提到，消費性市場部分客戶需求有放緩跡象，但仍觀察到由汽車、高速運算和綠色能源轉型等全球大趨勢下帶動的強勁需求。

在艾司摩爾前，台積電總裁魏哲家先前在法說會上坦承，由於供應鏈不順導致供應商面臨考驗，台積電今年部分資本支出會遞延到2023年實現，使得實際金額僅接近先前預期目標的低檔（約400億美元）。

美光認為，個人電腦、智慧手機等消費市場終端需求轉弱，市況出現變化，有意先透過現有庫存滿足訂單，減少在新廠與設備上支出。SK海力士同樣考慮減少明年資本支出，傳將大砍25%。

艾司摩爾指出，上季淨利由一年前的10.4億歐元增至14.1億歐元（14.4億美元），新訂單為創紀錄的84.6億歐元。即便客戶需求依然強勁，但也受到日益增加的供應鏈的限制。該公司上季共出貨91台微影機台，計畫增加快速出貨（亦即跳過一些工廠測試）的數量，以滿足客戶的需求。

艾司摩爾估計，第3季銷售額介於51億歐元至54億歐元，不如彭博調查分析師原估的64.8億歐元；本季的毛利率則預估在49%至50%。

艾司摩爾並調降今年營收年增率預估至10%，遠低於4月預估的20%。為加快交貨腳步，艾司摩爾去年開始略過在自家廠區的最後測試，好讓客戶更快取得機台，不過仍得等到客戶正式認可，才能認列為營收。

艾司摩爾表示，今年快速交貨而延至明年才認列為營收的金額，預料將由10億歐元增至28億歐元。艾司摩爾今年計畫出貨55台較先進的EUV機台，不過受到延後認列為營收影響，今年只會認列40台營收。

艾司摩爾也二度調降全年毛利率預估，主因額外成本增加，以及通膨所致。該公司今年元月原本預期年度毛利率可達53%，4月調降為接近52%，最新預測再度降為介於49%至50%。