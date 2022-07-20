歐洲進入關鍵48小時 市場屏息緊盯三大發展

歐洲央行（ECB）21日舉行決策會議，成為本周投資人密切關注的歐洲三大發展之一。（路透）

未來數日美國沒有重大經濟數據發布，華爾街關注焦點從美國通膨和衰退展望移開，轉向歐洲，尤其聚焦義大利 總理德拉基去留、歐洲央行（ECB）決策會議，以及俄羅斯對歐供應的天然氣 是否恢復正常。

德拉基是走還留？

歐洲金融市場面臨波動加劇，德拉基20日（周三）對國會發表演說，表示如果贏得國會信任投票，他將繼續任職，一改上周堅決離去的立場。但國會投票仍有變數，可能給義國國會提前選舉揭開序幕，並使全國陷入動盪。這個展望已在上周重創義大利股市和債市，本周市場波動可能有增無減。

彭博資訊報導，Jefferies和Pictet財富管理公司的分析師都認為，現在是押空義大利債券的時刻。Jefferies推估義大利提前選舉的機率達50%，全看德拉基留任的意願。他仍有可能贏得信任投票，暫時留任總理；但他領導的聯合政府內鬥仍激烈，各政黨在明年春季大選前各懷鬼胎，選前德拉基想推行任何重大改革，難上加難。

Pictet投資長Cesar Perez Ruiz說：「如果德拉基去職，我們會見到市場大受衝擊，尤其是公債殖利率差距擴大。情勢仍對歐元區周邊國債券不利。」

ECB啟動升息 循環

倘若德拉基果真去職，將使ECB的任務複雜化。ECB準備在21日（周四）宣布逾十年來首次升息行動，以抑制居高不下的通膨。然而，ECB同時必須設法緩和提高利率可能引發的衝擊，尤其在俄羅斯天然氣管線是否恢復正常供應引起市場焦慮的此刻。

義大利政治動盪不太可能阻止ECB本周提高利率，外界認為21日ECB有可能一口氣升息2碼（0.5個百分點）。不過，分析師認為，義國政盪可能使ECB延遲或削弱「反碎片化」工具的計畫。決策官員計劃運用這項工具，防止歐元區借貸成本「碎片化」，即德國與義大利等國公債的利差不斷擴大；但此工具的主要目的是抑制公債殖利率無謂飆升，而非意圖緩和某國國內政爭引發的市場衝擊。知情人士透露，在ECB開會前夕，礙於各方仍有歧見，這項危機處理工具尚未打造完成，擴大升息幅度可能是協商此工具的附帶條件之一。

UniCredit策略師Francesco Maria Di Bella說：「周四的ECB會議將是近幾年來最重要的一場，可能對所有的市場產生衝擊。我認為，對一次升息0.5個百分點的反應恐怕非常負面。循序漸進有其必要。」

但Jefferies估計，升息2碼可能把歐元匯價推上1.04美元-1.05美元。上周歐元對美元貶到20年低點，但後來已隨加速升息的展望而強勁反彈。

「北溪一號」如期重啟？

投資人也將密切關注，從俄羅斯輸送天然氣至德國的「北溪一號」管線，自7月11日起進行十天維修後，是否按既定計畫如期在21日恢復供氣。

歐盟近來急著要歐洲各國防範俄國減少供應天然氣的衝擊，提醒不應對21日全面重啟寄予厚望。首當其衝的將是最依賴俄國天然氣的國家。例如區內最大經濟體德國，約35%天然氣靠俄國供應。

歐盟和德國指控俄羅斯拿天然氣當武器，企圖報復歐盟對2月底俄羅斯入侵烏克蘭祭出的經濟制裁。儘管各國已努力趕在冬季需求旺季來臨前貯存天然氣備用，南歐諸國此刻正遭遇熱浪來襲，可能刺激價格漲得更高。

Evercore策略師Krishna Guha表示，俄羅斯已降低其他管線的供應量，想必21日過後，「北溪一號」不會完全恢復正常供應，但可能有限度復供。

他說：「我們認為，緊縮供應量和揚言斷氣，可能把歐元區推入經濟衰退，最終可能使ECB停止升息腳步。但那要到產出缺口大到足以降低通膨顧慮時，才可能發生。」