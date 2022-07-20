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全球智慧機出貨 打回2020疫前

財經新聞組／綜合報導

研調機構Canalys最新報告指出，第2季全球智慧手機出貨量年減9％，降至3億支以下，打回2020年初疫情爆發前的原形。受通膨、庫存激增等壓力持續影響，業界普遍認為下半年傳統旺季不旺已成定局，聯發科、大立光、敦泰等供應鏈拉警報。

值得注意的是，OPPO、小米、vivo等大陸主要非蘋品牌市占正節節敗退，以中國大陸品牌為主要出貨對象的聯發科壓力大。

Canalys並未揭露第2季全球智慧手機出貨總數量，僅以圖表方式呈現單季低於3億支，年減9%。該機構統計，全球智慧手機出貨於去年第4季攀上近兩年高峰後，截至今年第2季已連兩季下滑，今年第2季跌破3億支大關。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）4月時就對市場打預防針，表示公司第2季遭遇供應緊縮等許多挑戰，可能影響銷售多達80億美元，當時嚇壞許多投資人。美國財經媒體CNBC認為，以Canalys的報告來看，iPhone 13的市場胃納持穩的話，蘋果手機部門營收應該依然穩健。相關新聞見A3

Canalys分析師Runar Bjørhovde示警，經濟逆風、需求低迷和庫存堆積，導致供應商必須迅速重新評估今年剩餘時間的投資組合戰略，尤其如何因應終端產品供過於求的狀況更是首要。

另一名Canalys分析師Toby Zhu表示，促銷與特別優惠有助維持手機買氣，但消費者受通膨衝擊，不再像去年那樣手上有閒錢，可花在購買新手機上面。另外，供應鏈瓶頸依然存在，也繼續拖累銷售。

手機 投資 供應鏈

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